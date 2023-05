"Les dépenses flamandes pour la consultance ne s'élèvent qu'à 42 millions"

Matthias Diependaele a ainsi indiqué mardi qu'au début de la législature, il a été décidé de ne plus mentionner les frais de consultance séparément, pour des questions de lisibilité. En 2021 toutefois, ces montants ont de nouveau été mentionnés séparément dans les comptes.

Pour la première année de la législature, il est dès lors difficile de déterminer les montants engagés. Selon le ministre, les données précédemment publiées sont "polluées" par des éléments qui n'ont rien à voir avec de la consultance au sens strict, évoquant des frais d'impression ou encore de contrôle technique automobile.

Depuis mai 2021, la consultance est à nouveau rapportée de manière séparée, sous trois codes différents : à propos de l'ICT (informatique), HR (ressources humaines) et autres missions. Pour l'année, incomplète 2021, quelque 10 millions d'euros ont été dépensés pour ces missions, a indiqué le ministre mardi.

En 2022, il s'agissait de 42 millions d'euros, et de 10 millions d'euros pour le premier trimestre de 2023. Pour le député d'opposition Jos D'Haese (PVDA), "un consultant coûte en moyenne deux à quatre fois plus cher par jour qu'un fonctionnaire. La question est de savoir si nous, en tant que service public, sommes plus efficaces."