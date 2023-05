Le plus dépensier, le plus sponsorisé, les plus suivis... Huit choses à savoir sur le comportement des partis politiques sur les réseaux sociaux

Dépenses publicitaires des politiques sur Facebook et Instagram ©IPM Graphics

1 Le parti le plus dépensier

Au cours de 90 derniers jours (du 24 février au 23 mai), les Engagés (ex-CDH) est le parti francophone qui a le plus dépensé en publicités ciblées sur ses comptes officiels Facebook et Instagram. L’ardoise s’élève à 23 900 euros pour un total de 327 pubs (soit 73 € pièce), avec un centrage surtout ciblé sur des centres d’intérêt spécifiques comme l’écologie, l’environnement, les produits durables et l’éthique. Le PTB (21 300 euros) et Écolo (14 000 euros) complètent le podium.

2 Le président le plus sponsorisé

Avec 15 500 euros dépensés sur les trois derniers mois sur ses comptes FB et Insta, Georges-Louis Bouchez, président du MR, surclasse les autres présidents de parti. Il devance Raoul Hedebouw (PTB, 8 250 euros) et Paul Magnette (PS, 3 720 euros).

3 Le duo (parti et président) le plus dépensier

Si l’on additionne les dépenses des comptes officiels des partis et celles des présidents, c’est le PTB emmené par Raoul Hedebouw qui s’avère le plus dépensier, avec 29 550 euros sur les trois derniers mois. Suivent le MR de Georges-Louis Bouchez (28 300 euros) et les Engagés de Maxime Prévot (23 900 euros).

4 Le parti flamand le plus dépensier

En Flandre, la N-VA de Bart De Wever est le parti le plus dépensier, avec 367 700 euros (parti + président), devant le Vlaams Belang de Tom Van Grieken (274 600 euros) et Vooruit de Conner Rousseau (133 900 euros). Le PVDA de Raoul Hedebouw arrive 4e, avec 103 200 euros.

5 La répartition Nord-Sud

Vous l’aurez remarqué : les dépenses publicitaires des partis flamands sur Facebook et Instagram représentent 90,7 % des dépenses des partis belges. Les sept partis les plus dépensiers du pays sont tous actifs au Nord. Ils ont dépensé plus d’un million d’euros au cours des trois derniers mois. Ensemble, N-VA et Belang ont dépensé 642 300 euros (55 % du total des partis belges).

6 L’engagement organique (non payant) des partis

Pour analyser l’activité organique (non payante) des partis, Xavier Degraux a examiné, là aussi, les comptes officiels des partis et ceux de leurs présidents. Ici, la situation varie énormément d’un réseau social à l’autre. Sur Facebook, les Engagés, Écolo et le MR ont le meilleur taux d’engagement (interactions). Sur Twitter, c’est Défi, le PTB et les Engagés. Sur Instagram, Écolo, les Engagés et Défi. Sur TikTok, le PTB devance largement Défi et le PS.

7 Les partis les plus actifs

En termes de rythme de publication, sur les trois derniers mois, le PTB est clairement en tête sur Facebook, avec 2,1 publications par jour en moyenne (essentiellement des images) devant Défi et les Engagés. Sur Instagram (hors stories), le compte officiel le plus prolixe est celui des Engagés (1,2 post dans le fil par jour), devant les comptes du PS, du PTB et d’Écolo (ex aequo, 1/jour). Sur Twitter, le PS tweete et retweete 11 fois par jour en moyenne ; le MR 5,7 fois et Écolo 4,4 fois. TikTok, lui, est alimenté 0,9 fois par jour par le PS. Les autres partis sont nettement plus modérés, voire absents.

8 Les plus suivis

Au total, côté francophone, la plus grosse communauté d’abonnés, tous réseaux confondus, est celle du PTB (250 000 abonnés), devant le PS (117 000) et le MR (87 000). En ce qui concerne les présidents, Raoul Hedebouw est premier avec 305 000 abonnés (sur sa page francophone), devant Paul Magnette (226 000) et Georges-Louis Bouchez (114 000).