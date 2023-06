La Belgique investit dans la restauration des écosystèmes naturels du Sahel

Avec une température supérieure à 36°C en plein milieu de la nuit à Niamey, capitale du Niger, la ministre de la Coopération au développement Caroline Gennez et la délégation belge, en visite pour deux jours, ont rapidement pu mesurer, une fois le pied posé sur le tarmac de l'aéroport, l'ampleur de la chaleur locale. Une fois le jour levé, le thermomètre passe allègrement la barre des 40°C.

"Les terres sont dégradées par la hausse de la température et la sécheresse accrue, mais aussi par des pratiques agricoles inappropriées et la croissance démographique. Les terres dégradées sont sans vie, sans diversité écologique. Cela ne contribue plus à lutter contre le réchauffement climatique", atteste Amadou Diallo, acteur dans le portefeuille thématique du Climat pour Enabel, l'agence belge de développement, active dans la région.

Le défi est de taille au Niger puisque "entre 100 et 120.000 hectares de terres sont dégradées chaque année, avec un coût estimé à 650 millions de dollars par an", illustre M. Diallo.

La contribution belge doit donc permettre de lutter contre cette situation désastreuse. "Nous voulons restaurer 2.500 hectares de terres dégradées', ajoute Amadou Diallo.

En dehors du climat, la coopération belge investit aussi dans la santé et la protection sociale en santé (14,5 millions d'euros), dans l'éducation, et plus particulièrement dans la scolarisation des jeunes filles en zone rurale qui ne sont environ que 5% à terminer le collège, (8 millions d'euros), le développement de l'agropastoralisme et l'insertion des jeunes (15,6 millions d'euros) et un projet pilote avec une approche globale à Torodi (4,5 millions d'euros).