Taux des comptes d’épargne : “Je ne supporte pas quand les libéraux disent que le marché va régler cette situation”, critique Jean-Marc Nollet (Écolo)

Les écologistes ont été les premiers à déposer une proposition de loi en ce sens. Je ne peux pas accepter que les banques, qui ont été aidées en 2008 après être venues pleurer rue de la Loi, ne fassent rien aujourd’hui. Ce secteur se porte très bien et engrange des bénéfices nets. Qu’on ne vienne pas me dire que les banques n’ont pas de marges pour augmenter les taux d’intérêt des personnes qui ont un compte en Belgique…

Peut-on les contraindre à augmenter les taux d’intérêt ?

Non seulement on peut, mais on doit le faire. C’est une question de justice sociale. Et cela, dans un contexte de forte inflation et de tension sur le pouvoir de vivre. Je ne parle même plus de pouvoir d’achat mais de “pouvoir de vivre”. Ce qui est scandaleux, c’est la différence entre le taux de moins de 1 % que les citoyens obtiennent sur leurs comptes (d’épargne) et le taux de 3,25 % que les banques obtiennent quand elles placent leur argent à la Banque centrale européenne (BCE).

Est-ce au pouvoir politique à se mêler de ce genre de questions ?

C’est au politique à intervenir et à réguler. Je ne supporte pas quand les libéraux disent que le marché va régler cette situation. On a bien vu que le marché ne la régulait pas… La “main invisible” du marché, elle fout des claques tous les jours aux simples citoyens. L’État doit intervenir. Il faut restreindre les marges des banques. Pas pour les mettre en déficit, hein, mais pour redistribuer une partie des bénéfices. J’ose espérer qu’au sein du MR également, on se dit qu’il n’est pas acceptable que les banques se fassent des milliards d’euros de bénéfices sur le dos des simples citoyens qui viennent placer leur argent.

Vendredi, la Banque nationale (BNB) a remis un avis négatif sur l’établissement d’un lien légal entre les taux sur l’épargne et les taux directeurs de la BCE…

La BNB reconnaît la pertinence de la proposition des écologistes, ce qui est déjà un vrai changement. Mais elle reste coincée dans une confiance aveugle dans les seuls mécanismes du marché. On sait où cela nous conduit. Si, lors de la crise de 2008, on avait laissé les banques dans les mains invisibles du marché elles ne seraient plus là aujourd’hui. Puisque les banques ne bougent pas d’elles-mêmes, l’État doit exercer son rôle de régulateur.

La Vivaldi a-t-elle la capacité de trancher ce dossier alors que des réformes très importantes sont bloquées ?

Il y a deux gros dossiers en discussion : pensions et réforme fiscale. Ici, il s’agit d’un dossier d’urgence, simple et qui touche tout le monde. Il peut être réglé très vite. Il faut relever le taux d’intérêt garanti, c’est tout.

”Écolo ne peut pas voter l’actuel projet de loi anti-casseurs”

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), a mis sur la table du gouvernement un projet de loi “anti-casseurs”. Le texte prévoit que des personnes condamnées pour certains actes commis dans ou en marge des cortèges et autres rassemblements pourront se voir interdire de manifester. Jean-Marc Nollet est d’accord sur le principe mais alerte sur une dérive potentielle qui mettrait en question le droit de manifester.

”Écolo a un problème avec le projet du ministre en l’état actuel, explique le coprésident des verts. Nous ne pouvons par le voter. On touche ici à un droit fondamental. Les articles 19 et 26 de la Constitution garantissent la liberté de manifester et la possibilité d’organiser des rassemblements paisibles. On veut que des ajustements soient effectués. Lancer des œufs sur la façade d’un cabinet ministériel, ce n’est pas la même chose que de placer une bombe… Le ministre n’est pas insensible à nos arguments. Il faut aussi tenir compte de l’intention des manifestants : faire brûler une palette en bois sur un parking comme on le fait depuis cinquante ans, ce n’est pas vouloir provoquer un incendie. Je ne comprends pas que le PS défende ce texte bec et ongles par la voix de Philippe Close (bourgmestre de Bruxelles).”