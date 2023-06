M. Vaneeckhout souhaite également rapprocher la nature des gens, en s'inspirant de la règle 3-30-300, qui consiste à pouvoir voir trois arbres de son logement, à vivre dans un quartier où au moins 30% de l'espace est arboré, et à habiter à moins de 300 mètres d'un ou d'une forêt. "La nature rend heureux et en bonne santé. De plus, elle est l'alliée la plus efficace et la moins chère dans la lutte contre le réchauffement climatique", a-t-il souligné.

"En raison de la politique de démolition menée par les gouvernements flamands successifs, certaines régions, comme la Flandre occidentale, sont aujourd'hui des déserts écologiques. Nous voulons y remédier", a poursuivi le coprésident de Groen. "Pas moins de 40% de la nature protégée de la Flandre se trouve dans le Limbourg. L'ombre, l'air sain, un quartier agréable et une ville plus fraîche : tout cela ne devrait pas dépendre de la province ou de la commune où l'on habite. Je rêve d'un ministre de la Nature qui s'occupe de la nature pour chaque Flamand."

"Il est grand temps de commencer à traiter la nature comme un patrimoine et de la protéger et de la renforcer correctement", a plaidé M. Vaneeckhout. La nature permet en outre d'être en bonne santé, selon le coprésident. "Dix pour cent de verdure en plus dans les zones résidentielles peuvent permettre à la Flandre d'économiser 100 à 125 millions d'euros en frais de soins de santé et d'absentéisme. Investir dans la nature, c'est investir dans les gens".