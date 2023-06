Parlement wallon: le PTB pointe certains voyages qui échappent au nouveau règlement

Jeudi matin, le Bureau du parlement, dont l'opposition fait désormais partie, s'est penché sur différents voyages. Il a ainsi marqué son accord sur la participation de deux parlementaires et d'un fonctionnaire du greffe à la réunion de la commission 'Transports et Communications' du Conseil parlementaire interrégional du 23 juin à Nancy (France). La participation de cinq parlementaires et d'un fonctionnaire du greffe à la 69e séance plénière du Conseil parlementaire interrégional le 30 juin à Mayence (Allemagne) a également été approuvée.

"On voit que certaines missions, dont celles du conseil parlementaire interrégional, ne sont pas concernées par la nouvelle réglementation qui veut qu'il y ait un débat public en commission sur leur budget avant approbation. Nous voulons que tout voyage financé par le parlement wallon avec des deniers publics fasse l'objet d'une discussion publique, comme le prévoit le règlement", a souligné le chef de file de l'extrême gauche.

Ce dernier est également revenu sur la volonté du PTB de supprimer les rémunérations pour les fonctions spéciales, un point également abordé lors du Bureau de ce jeudi. "Malgré les grandes déclarations de certains, nous sommes les seuls à avoir déposé une proposition en ce sens. Mais dans l'état actuel du règlement, il y a peu de chance que notre texte arrive en plénière", a regretté Germain Mugemangango. "Si nous constatons une volonté d'avancer sur le sujet de la part des autres formations politiques, nous sommes évidemment prêts à ouvrir notre proposition à la discussion", a-t-il ajouté.