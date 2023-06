”Avec son style, Bouchez peine à convaincre en même temps les droites libérale, conservatrice et camping-car”

Au cours de l’émission, Dorian de Meeûs, rédacteur en chef de la Libre, a évoqué le cas Bouchez et a pointé du doigt un problème de style dans le chef du président du MR. “Il y a une droite qui est divisée en trois. Il y a une droite conservatrice et une droite libérale. Ces deux parties-là, Georges-Louis Bouchez se dit que c’est bon, c’est acté et qu’il n’y a personne d’autre pour lui prendre ce public-là. Donc il se dit qu’il peut y aller et attaquer la droite camping-car. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est lui”.

Dorian de Meeûs fait ici référence à une sortie de Georges-Louis Bouchez dans une interview. Le libéral y avait déclaré assumer “d’être une droite camping-car, une droite populaire. Du Hainaut, oui. Monsieur et Madame Tout-le-Monde doivent pouvoir être touchés par le message, qui doit être suffisamment clair pour être compris. Je suis un homme de droite à la tête d’un parti de centre droit.” David Leisterh, dans une autre interview, a également confirmé que ce terme “camping-car” était utilisé par le président du MR. “Il veut faire comprendre aux couches plus modestes qui veulent plus de sécurité, de salaire poche, qui ont besoin d’une voiture, aux agriculteurs… comment le MR répond à leurs attentes […] Il appelle cela la droite du Hainaut ou caravane, la droite camping-car”.

Dorian de Meeûs poursuit alors son analyse : “À partir du moment où Georges-Louis Bouchez utilise cette expression-là et ce côté très populaire, ce n’est pas seulement la communication qui pose problème, c’est le style. Et le style choque certains électeurs, conservateurs et libéraux. Mais aussi évidemment, les autres autour de lui. Il a été un peu trop loin. Cette dernière sortie (NDLR: la participation de Georges-Louis Bouchez à l'émission Special Forces), qu’il regrette vraiment, ne va pas dans le bon sens parce qu’on se dit qu’on a besoin de quelqu’un qui soit un peu digne de cette droite conservatrice et libérale. Et là, ça pose un peu problème.”