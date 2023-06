Le choix du futur avion de combat, le Scaf, fait consensus au gouvernement. Mais pour la N-VA, les dés étaient pipés

Pour la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), le doute n’est plus permis. La Belgique doit monter à bord du Scaf, le projet d’avion de combat de 6e génération emmené par la France, l’Allemagne et l’Espagne. “Le Scaf, avec son ensemble de systèmes, offrent davantage d’opportunités pour notre industrie [que le projet concurrent italo-britannique Tempest], et notre industrie a davantage de choses à apporter dans ce projet […] Ça va dans le sens du renforcement de l’Europe de la défense”, disait-elle dans La Libre, samedi.

À lire aussi

Les retours pour l’industrie

Il est ressorti du kern (la réunion des principaux ministres du gouvernement) de vendredi passé que la volonté d’intégrer le Scaf dès sa phase de développement fait consensus au sein de la majorité fédérale. La décision pourrait être actée lors du kern de ce mercredi, puis vendredi en Conseil des ministres.

”La Défense a étudié les différentes options. Et le Scaf est la meilleure”, approuve le député Jasper Piller (Open VLD), dans la majorité. C’est ce programme, espère-t-il, qui offrira le plus de retours à l’industrie belge. “C’est ça le principal : notre secteur aéronautique.”

L’avion de 6e génération sera plus qu’un avion. Il s’agira d’une plateforme autour de laquelle graviteront un ensemble de systèmes d’arme et de communication, en particulier des drones. “La ministre de la Défense insiste sur la possibilité qu’aura l’industrie belge de contribuer au développement des drones. Dans le Scaf, on parle de drones armés. Or c’est contraire à la doctrine du gouvernement… Le PS et Écolo sont opposés à la possibilité d’armer les drones”, pointe le député Georges Dallemagne (Les Engagés), dans l’opposition.

Georges Dallemagne, député fédéral Les Engagés.

Le dossier des drones armés remis sur la table

Lors des discussions en 2021 sur le plan d’investissements de la Défense (le plan Star), donc avant qu’il ne soit question du Scaf, la possibilité d’armer les drones de notre armée avait été écartée par le gouvernement. Les libéraux veulent maintenant “remettre le dossier sur la table”. “On voit bien [avec le conflit en Ukraine] que les drones armés sont nécessaires pour une défense sérieuse”, dit une source libérale.

Le gouvernement, toutefois, ne changera pas sa position. Les verts s’y opposent fermement. Il serait question que le gouvernement lance une étude, attendue pour décembre, qui permettrait de rouvrir le débat sur l’armement des drones. “Mais, en tout cas, ce n’est pas une option qui se prendra sous cette législature”, tranche un écologiste.

guillement Pour le PS, acheter européen, c'est acheter français.

De son côté, Georges Dallemagne déplore l’absence de tout débat parlementaire avant la validation du choix du Scaf. “La ministre de la Défense avait mis en place un groupe de travail avec l’industrie pour analyser les différents projets d’avion de 6e génération. Mais on ne connaît pas la composition de ce groupe, son rapport n’a pas été rendu public, on n’a pas de discussions sur le choix du programme… Le Parlement est une fois de plus brutalisé.”

Cohabitation possible avec le F-35 ?

”Comme pour tous les projets industriels de Dedonder, l’issue était déjà fixée à l’avance, attaque le député Theo Francken, également dans l’opposition. Le rôle des experts se limite à essayer d’expliquer pourquoi le choix de la ministre PS est le seul correct…”

”La ministre vend le Scaf comme le meilleur projet pour notre industrie. Mais c’est en contradiction avec ce que disent nos interlocuteurs : ils préfèrent garder la porte ouverte au Tempest et au NGAD (le projet américain d’avion de 6e génération, NdlR), voire ils préfèrent le Tempest.”

Le député N-VA, rejoint sur ce point par Georges Dallemagne, rappelle que le F-35, de construction américaine, devra cohabiter pendant plusieurs années avec le futur avion de 6e génération. Or, en raison des pays et des industries concernés, le F-35 devrait être – en tout cas, sur papier – davantage interopérable avec le Tempest ou le projet américain qu’avec le Scaf. “Pour le PS, acheter européen, c’est acheter français, se désole Theo Francken. Et à cause de cela, ils ferment les yeux sur d’autres projets européens ou de l’Otan.”