Alexia Bertrand évoque le conclave fiscal du week-end prochain: "L'idée, c'est d'avancer très fortement, mais pas d'atterrir"

"Le but est effectivement de diminuer les charges sur le travail. On sait que notre pays détient la médaille d'or de la taxation sur le travail. Et ce qu'on souhaite, c'est inciter plus de gens à aller travailler, récompenser le travail, récompenser ceux qui se lèvent tôt tous les matins", a ajouté Mme Bertrand, passée du MR à l'Open Vld à l'occasion de son entrée au gouvernement, le 18 novembre dernier.

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), a présenté le 2 mars dernier sa proposition de réforme fiscale, contenant 25 mesures. Il ambitionne notamment de procéder à une réduction de charges estimée à 6 milliards d'euros, afin que le travailleur moyen dispose d'au moins 835 euros nets de plus par an. En outre, le ministre propose de remplacer les deux taux réduits de TVA de 6 et 12% par un taux harmonisé de 9%, tout en prévoyant des exceptions.

Mais cette proposition fait débat au sein de la coalition Vivaldi. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a convoqué un conclave qui aura lieu le week-end des 17 et 18 juin.

Mme Bertrand a expliqué lundi que la réforme fiscale sera un "tax shift" (glissement de la fiscalité) et non un "tax cut" (diminution d'impôts) "vu la situation budgétaire" de l'État fédéral.