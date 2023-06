Le bras de fer entre l’abbaye de Rochefort et le groupe Lhoist recommence de plus belle

“On a réduit cette affaire à une question économique, explique frère Jean-Paul, qui s’occupe de ce dossier pour l’abbaye. Ce n’est pas un combat d’industriels. C’est un combat écologique et nous insistons sur ce point que personne n’a jamais vraiment mis en avant.”

Depuis plusieurs mois, la tension est à nouveau vive entre Lhoist et les moines. En effet, le groupe international souhaite étendre sa carrière vers le nord. Pour l’abbaye, le risque écologique de cette extension est évident.

“Il y a dix ans, lorsqu’il y avait des fortes pluies dans la région, leur impact sur le débit de la Tridaine se faisait ressentir deux semaines plus tard. Entre-temps, la carrière a été approfondie et aujourd’hui l’impact de fortes pluies sur le débit se fait ressentir après une demi-journée. S’ils étendent la carrière, ce sera pire encore, l’impact se fera ressentir après une heure. Et l’eau de la Tridaine n’aura pas été filtrée de la même manière”, explique Christophe De Doncker, porte-parole de l’abbaye dans ce dossier, qui s’appuie sur les propos du Français Michel Bakalowicz, docteur en hydrogéologie.

Un débit qui fond en été

Notre interlocuteur précise aussi que, en temps normal, le débit moyen de la Tridaine est de 45 m³ d’eau potable par heure. L’eau est consommée par les habitants de Rochefort. “En été, le débit baisse très fort, il n’est plus que de 9 m³ par heure, il faut donc compenser.” D’autant plus qu’avec le tourisme et les gîtes, la consommation d’eau augmente et Rochefort a besoin de 70 m³ d’eau par heure.

En cas de problème d'approvisionnement, la ville devra acheter son eau en plus grande quantité qu’aujourd’hui.

“En 2022, les puits de captage de l’abbaye ont permis de fournir 30 m³ d’eau par heure à la ville, qui a ainsi pu combler le déficit de la Tridaine. On peut se demander si l’approvisionnement en eau de la ville de Rochefort sera toujours assuré à l’avenir durant les périodes critiques ?”, s’interroge Christophe De Doncker.

En cas de problème d’approvisionnement, la ville devra sans doute acheter son eau à la SWDE (Société wallonne des eaux) en plus grande quantité qu’aujourd’hui, “ce qui représenterait un coût financier direct et important pour la commune”, dit encore le porte-parole de l’abbaye. Et frère Jean-Paul d’ajouter que “le gros problème ce sont les jacuzzis. Chaque gîte doit avoir le sien, ce qui induit une grosse consommation d’eau.”

”L’art du mensonge”

La discussion avec Lhoist est difficile, voire quasiment impossible, nous dit-on. Frère Jean-Paul estime d’ailleurs que la société a développé un “art du mensonge”. Réconcilier les parties ? Cela semble très compliqué.

Pour l’heure, la société Lhoist est confrontée à tout un parcours administratif pour lui permettre d’accroître la carrière. La zone qui l’intéresse se trouve aujourd’hui en zone agricole. Une modification du plan de secteur est donc indispensable pour pouvoir exploiter l’endroit. Le gouvernement wallon a validé la procédure initiée par Lhoist en janvier 2021 auprès de la commune de Rochefort.

“En mars 2022, le gouvernement via le ministre Borsus (ministre wallon en charge de l’Aménagement du territoire et de l’Économie – MR, NdlR) a déclaré que la révision du plan de secteur pouvait être étudiée”, explique Laurence Indri, porte-parole du groupe Lhoist. C’est via un arrêté ministériel que le ministre a demandé qu’une étude reprenant notamment les éléments hydrogéographiques soit réalisée. “Nous avons donc sollicité le bureau Aries pour qu’il réalise cette étude qui touche aussi aux questions de faune et de flore. Nous sommes très attentifs à tout cela aussi chez Lhoist. Toutes ces questions sont importantes et nous préoccupent”, indique encore Mme Indri.

Creuser en gradin

Elle précise en outre que le projet d’agrandissement de la carrière prévoit bien “de tenir compte de la nappe phréatique” et qu’il est prévu, en creusant la future carrière, de respecter le niveau de la nappe. “Mais le niveau de la nappe n’est pas le même partout et donc le projet prévoit de creuser en gradin, notamment pour en tenir compte.”

L’étude commandée par Lhoist devrait livrer son verdict début 2024. En fonction de celle-ci, le plan de secteur pourra être révisé… ou pas. Gageons que si Lhoist devait être autorisé à étendre sa carrière, l’abbaye de Rochefort introduira un recours et que, une fois de plus, les deux parties pourraient se retrouver devant un tribunal.