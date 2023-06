Le maire ultra-conservateur de Téhéran reçu par Philippe Close à Bruxelles, à l’invitation de Pascal Smet : "C'est clairement une faute politique"

Le pedigree de l’un des invités a toutefois suscité de vives réactions politiques. Alireza Zakani, maire de Téhéran était en effet présent ce lundi à Bruxelles pour assister à ce sommet.

Il a même été reçu à l’hôtel de Ville de Bruxelles ce lundi par Philippe Close, et a même pris la parole. “Sur la photo, au premier rang, quatrième à gauche, on peut voir le maire de Téhéran ! Fondateur de la société des partisans de la révolution islamique, membre des gardiens de la révolution, soutien du régime iranien réprimant sa population dans le sang, dont à Téhéran ! Son invitation par Pascal Smet est une grave faute politique”, a tweeté la députée fédérale Sophie Rohonyi (Défi).

”C’est choquant et regrettable. Je demande des explications : dérouler le tapis rouge à ceux qui détiennent des otages n’est pas acceptable”, a ajouté David Leisterh (MR), député bruxellois et président du MR bruxellois, en référence à la libération récente d’Olivier Vandecasteele après une longue détention en Iran.

guillement "Il faut aussi mettre cela en lien avec le statut de ville internationale de Bruxelles, et de ville diplomatique. Nous avons donc fait une demande de Visa auprès des affaires étrangères, aux nom de Metropolis, pour que le maire de Téhéran puisse participer au sommet."

À lire aussi

Pascal Smet, Secrétaire d’État bruxellois chargé des Relations européennes et internationales, ne dément pas être à l’origine de l’invitation lancée au maire de Téhéran, mais nuance fortement tout en renvoyant la responsabilité vers Hadja Lahbib (MR), ministre des Affaires étrangères. “Trois conférences internationales auront lieu à Bruxelles ces prochains jours. Elles sont organisées par la Région Bruxelles-Capitale avec Metropolis World Congress, Eurocities et le sommet de l’Initiative des Maires champions de l’OCDE. Téhéran est membre de Metropolis World Congress, une organisation mondiale des villes de plus d’un million d’habitants. Ce sont eux qui nous ont demandés pour que Téhéran puisse participer au sommet”, souligne Pascal Smet. “Il faut aussi mettre cela en lien avec le statut de ville internationale de Bruxelles, et de ville diplomatique. Nous avons donc fait une demande de Visa auprès des affaires étrangères, au nom de Metropolis, pour qu’ils puissent participer au sommet. Mais nous avons bien dit qu’on suivrait l’avis de la ministre des affaires étrangères. Et qu’on accepterait un refus éventuel. Ce n’est pas nous qui délivrons les Visas.”

Ce sommet n’est toutefois pas ouvert à tous, puisque les villes russes en sont bannies, ce qui n’est pas le cas des Iraniennes, en dépit des difficultés diplomatiques qu’entretient la Belgique avec le régime iranien.

Pascal Smet renvoie donc la responsabilité vers la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR).” Inviter le maire de Téhéran à Bruxelles est clairement une faute politique. Mais lui accorder un visa pour rendre cette visite possible l’est tout autant ! Je demanderai des explications à Hadja Lahbib”, a ajouté Sophie Rohonyi.

Le pedigree douteux d’Alireza Zakani

Sur le fond, on peut sans excès qualifier Alireza Zakani d’ultra-conservateur. Ce maire a mis en place dans la capitale iranienne un projet qui, selon ses détracteurs, instaurera une ségrégation hommes-femmes dans les parcs. Il aurait également joué un rôle actif dans la répression des étudiants. “S’il me parle, je lui dirai d’emblée mon désaccord avec des idées. Il a pris la parole, certes, mais je ne lui ai pas parlé, ni d’ailleurs Philippe Close”, reprend Pascal Smet.