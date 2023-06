"Les budgets régionaux et municipaux sont déjà sous pression après les crises...": les Régions refusent de payer pour la réforme fiscale du fédéral

Le projet sur la table représente 5,6 milliards d’euros, dont 1,25 milliard supportés par les Régions, comme l’a rappelé lundi Alexia Bertrand (Open VLD), secrétaire d’État au Budget, sur La Première.

Il est en effet envisagé un relèvement de la quotité exemptée à l’IPP (impôt des personnes physiques), ainsi qu’un élargissement de la tranche d’imposition de 45 % au détriment de la tranche d’imposition de 50 %. Cette baisse de l’IPP, de manière directe, et la modification de la TVA, de manière indirecte, impacteront les Régions, mais aussi les pouvoirs locaux, donc les communes (qui perçoivent près de 3,5 milliards d’euros par an).

C’est la raison pour laquelle la Région wallonne, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capitale ont demandé la neutralité de la réforme pour leurs finances. Ces demandes ont été formulées lors des réunions bilatérales qui se sont déroulées entre le ministre fédéral des Finances et les Régions. “Mais on ne s’est pas prononcé sur la méthode, les compensations, etc.”, précise la porte-parole de Rudi Vervoort (PS), ministre-Président bruxellois. Des négociations sont toujours en cours.

Di Rupo ne veut pas que l’argent wallon finance le fédéral

Du côté wallon, on voit venir cette réforme fiscale avec inquiétude. Le ministre-Président wallon, Elio Di Rupo (PS), considère qu’elle coûterait entre 300 et 350 millions d’euros à la Wallonie et 100 millions d’euros aux communes du sud du pays. Il insiste aussi sur le relèvement de la TVA qui aurait de lourdes conséquences sur les soins de santé, notamment. “La Wallonie fait déjà des économies, elle ne veut pas que son argent serve à financer le fédéral”, précise-t-il.

Le ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont (MR), réclamait il y a plusieurs semaines la mise en place d’un fonds de compensation interfédéral qui doit servir à compenser l’impact financier d’une mesure prise par un niveau de pouvoir sur un autre niveau de pouvoir. Suite à cela, il a rencontré longuement Vincent Van Peteghem. Ce dernier a promis qu’il donnerait les chiffres précis de l’impact de sa réforme fiscale “lorsque les derniers contours de celle-ci seront connus”, nous dit-on au cabinet Dolimont. Il semble néanmoins clair qu’une réforme fiscale qui n’aurait aucun impact sur les finances régionales est une illusion à laquelle personne ne croit. Mais qui osera le dire ?

Bruxelles veut des compensations

Selon les données du SPF Finances, présentées par le ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz (Open VLD), les recettes de la Région Bruxelles-Capitale issues des additionnels à l’IPP régionales représentent 1,1 milliard d’euros en 2023. Avec la réforme fiscale telle que présentée dans sa dernière mouture, ces recettes diminueraient de 47 millions d’euros la première année (2025) et d’environ 70 millions d’euros les années suivantes.

guillement "Les budgets régionaux et municipaux sont déjà sous pression après les crises successives. Et donc, si le fédéral persévère, nous insisterons sur les compensations car les mesures de compensation que Vincent Van Peteghem a pour l’instant élaborées ne profitent qu’aux budgets fédéraux.”

Sven Gatz valide le principe la réforme fiscale, mais pas sous n’importe quelles conditions. “Les charges sur le travail sont en effet élevées et nous pouvons donc accepter des propositions qui réduisent ces charges, souligne-t-il. Mais les budgets régionaux et municipaux sont déjà sous pression après les crises successives. Et donc, si le fédéral persévère, nous insisterons sur les compensations car les mesures de compensation que Vincent Van Peteghem a pour l’instant élaborées ne profitent qu’aux budgets fédéraux.”

guillement Compenser les Régions comme c’est demandé aujourd’hui par la Région wallonne, ce serait une remise en cause des principes du fédéralisme.”

Ce point de vue diverge de celui de sa collègue libérale du fédéral. Sur La Première, lundi, Alexia Bertrand a mis en garde contre un éventuel mécanisme de compensation pour les Régions. “Je dis attention, ce sont les conséquences du fédéralisme. […] Ça, c’est le principe dans lequel on s’inscrit et donc compenser les Régions comme c’est demandé aujourd’hui par la Région wallonne, ce serait une remise en cause des principes du fédéralisme.”

Les prochains jours pourraient être décisifs. Le gouvernement fédéral s’enfermera en conclave ce week-end des 17 et 18 juin pour avancer sur sa réforme fiscale.

Jeholet a écrit à Van Peteghem pour demander le respect “d’un certain équilibre”

La réforme fiscale aura un impact potentiellement négatif sur les finances des Région, des communes, mais aussi des Communautés. La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a d’ores et déjà demandé à son administration d’analyser l’effet de cette réforme sur son budget. “Les premiers résultats nous montrent que l’impact serait moindre pour nous que pour les régions, car nous n’avons pas les leviers fiscaux”, nous indique le porte-parole de Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pierre-Yves Jeholet a écrit au ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), pour s’assurer que son gouvernement sera bien consulté et que le fédéral respectera un certain équilibre dans sa réforme afin de ne pas déforcer la FWB.

Une modification de la TVA, telle que préconisée dans la réforme fiscale, aurait un effet sur la FWB. “Nous avons plusieurs secteurs qui bénéficient de taux de TVA à 6 %. Par exemple la TVA sur les livres. Je pense aussi aux périodiques et à certains domaines de la culture. Si le fédéral décide de remonter ces taux à 9 ou 10 %, cela aura un impact négatif et nous serons moins concurrentiels que la France”, ajoute le cabinet Jeholet, qui insiste aussi sur l’importance de protéger le régime actuel de dispense du précompte professionnel pour les chercheurs.