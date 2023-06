Les députés wallons siégeront bientôt aux côtés de citoyens tirés au sort

À lire aussi

Une commission pour une autre

En résumé il s’agit de créer une assemblée permanente composée de citoyens tirés au sort qui décideraient de manière régulière de créer d’autres assemblées citoyennes ponctuelles, limitées dans le temps et sur un sujet précis. En gros, cette première commission délibérative sonnera peut-être le glas du mécanisme de commission délibérative pour mettre en place un autre système d’assemblées de citoyens tirés au sort.

Cette proposition émanant du collectif Cap Démocratie vise surtout à mettre en place le même mécanisme que celui qui existe en Communauté germanophone depuis près de trois ans.

Précisons que la Région bruxelloise qui a adopté le système de commission délibérative (15 députés et 45 Bruxellois de plus de 16 ans tirés au sort) après la Wallonie, a pourtant déjà organisé cinq commissions de ce type. Mais pas sans critique, de l’opposition surtout (MR, Engagés et N-VA) et de la majorité aussi, plus particulièrement du côté de Défi.

Le PS parle d’un réajustement et Écolo qui défend le système appelle à un changement de mentalité des autres. Le coût (150 000 euros) de chaque commission – qui sera le même en Wallonie – est pointé du doigt, tout comme le problème lié au suivi des recommandations qui en émanent ainsi que la confiscation de certains débats par les élus qui y siègent.

Un test pour la Wallonie

En Wallonie, on semble conscient du problème lié à la question du coût – justifié par la rémunération des citoyens tirés au sort, par la publicité autour du lancement de la future commission et par l’accompagnement du processus par la société Dreamocraty. Le chef de groupe MR, Jean-Paul Wahl, a d’ailleurs précisé que le Parlement wallon “ne pouvait pas se louper. C’est un test, si on se trompe, nous devrons en tirer les conséquences. Il faut aller voir les commentaires sur les réseaux sociaux lorsqu’est évoqué le coût de ces commissions, tout le monde ne trouve pas cela formidable”.

Néanmoins, tous les partis politiques représentés au Parlement wallon soutiennent la proposition. Le PTB craint cependant que “les ouvriers et les petits indépendants (NdlR : un sentiment partagé par le MR) ne soient pas du tout représentés dans ces assemblées. Un petit indépendant ne peut pas fermer son magasin, par exemple, parce qu’il participe à une commission. Je vois mal aussi un ouvrier dire à son patron qu’il doit s’absenter pour ça”, explique Germain Mugemangano, chef de groupe PTB. Le PS et Écolo, qui siègent dans la majorité aux côtés du MR, ont dit tout le bien qu’ils pensaient du texte et Les Engagés, dans l’opposition, ont rappelé qu’ils avaient eu la même idée. Bref, tout le monde est content ou presque en Wallonie. Il reste à voir ce que tout cela donnera et si la transparence du processus sera assurée. Place aux actes.