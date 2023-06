Le député Samuel Cogolati (Ecolo) nommé pour le prix du "politicien de l'année" du forum One Young World

Pour 2023, 15 personnalités de divers pays ont été retenues et le parlementaire écologiste en fait partie.

"Sanctionné par le gouvernement chinois"

Selon le communiqué de One Young World, Samuel Cogolati s'est fait remarquer positivement car "il a lutté sans relâche contre les atrocités de masse et les violations des droits de l'homme. Il a mené la campagne qui a abouti à la reconnaissance par le Parlement belge des crimes contre l'humanité et du risque grave de génocide dans la région ouïghoure, ce qui lui a valu d'être sanctionné individuellement en 2021 par le gouvernement chinois".

"Samuel est également à l'origine de la reconnaissance par la Belgique du nouveau crime d'écocide. En 2022, il a reçu la médaille de la protection des civils de l'ONG Handicap International, pour son rôle décisif dans l'accord international contre l'utilisation d'armes explosives en zones peuplées (EWIPA)."

La décision finale pour l'attribution du prix du "politicien de l'année", attendue pour le 15 juillet prochain, revient à un panel de quatre juges : Laura Chinchilla, première femme élue à la présidence du Costa Rica ; Fatou Jagne Senghore, défenseuse gambienne de la liberté d'expression ; Payam Akhavan, membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye et conseiller spécial sur le génocide auprès du procureur de la Cour pénale internationale ; Sanam Naraghi Anderlini, fondatrice et directrice générale de l’ICAN (International Civil Society Action Network).