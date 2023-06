Le MR ne soutient pas les “mesures ineptes et non concertées” de Vandenbroucke : "Ce n’est pas à un ministre de décider"

Un problème de santé publique

Pour la députée-bourgmestre de Courcelles, “c’est une question avant tout de santé publique, de protection de la qualité de la santé et de l’importance de se soigner. Lorsque vous n’êtes pas en capacité de travailler pendant 3 jours c’est que vous êtes bien malade et considérer, car c’est le message des ministres, que l’on n’a pas à aller voir un médecin dans ces cas est une erreur. Si certaines maladies se guérissent en quelques jours, ce n’est pas à un ministre de décider que c’est d’office le cas pour toutes ces situations. Cela peut avoir des conséquences peut-être plus graves, mal se soigner ou ne pas se soigner c’est prendre un risque !”

Un problème social

”Ensuite, poursuit Caroline Taquin, il y a la question sociale d’une telle mesure. Vous vous retrouvez au travail avec un membre d’équipe absent car il est malade, mais sans que le responsable puisse le savoir ou en savoir plus, sans que le travailleur malade puisse l’informer convenablement. Reviendra-t-il aujourd’hui, demain, après-demain, après-après demain ? Ce n’est pas gérable et ce serait sujet à des difficultés relationnelles et organisationnelles évidentes pour la personne malade et son responsable et/ou ses collègues.”

”Ces initiatives n’existeraient pas si nous ne connaissions pas une pénurie de médecins généralistes, ni si on allégeait fortement leurs charges administratives, conclut l’élue MR. Il est sans doute plus difficile de faire un travail complexe d’allègement des charges administratives des médecins, et aussi de reconnaître que l’on a laissé s’accroître le manque de médecins… Ce n’est pas une raison pour prendre des mesures ineptes et non concertées. J’espère en outre que ne se cache pas derrière cette initiative des ministres la recherche de faire des économies de sécurité sociale…”