Les difficultés privées de Conner Rousseau pourraient plomber l’ensemble de Vooruit

Jeudi, en fin d’après-midi, il a évoqué sur les réseaux sociaux sa bisexualité. En soi, la vie privée des présidents de parti importe peu. Mais des rumeurs insistantes, qui circulent dans les rédactions, laissent entendre que Conner Rousseau aurait eu des comportements inappropriés à l’égard de jeunes hommes mineurs. Une première affaire a été classée sans suite par la justice. Une autre plainte aurait été déposée à Anvers. Des journalistes enquêtent à l’égard de ces allégations. L’avocate du président de Vooruit dénonce une “chasse aux sorcières”….

Un petit génie de la communication

Les prochaines semaines ou les prochains mois s’annoncent difficiles pour Conner Rousseau. Mais pas que pour lui. Si des révélations devaient mettre en lumière une attitude déplacée du président socialiste, c’est l’ensemble de sa formation qui tremblerait. L’essor actuel que connaît Vooruit dans les sondages est dû, en grande partie, au génie communicationnel de cet adepte des réseaux sociaux.

Élu en novembre 2019 à la présidence de l’ancien SP.A, Conner Rousseau a alors 26 ans. Sa jeunesse bouscule les codes au sein d’un parti socialiste flamand devenu ringard. Pour le dépoussiérer, il lui donne un nouveau nom qui rappelle moins la lutte des classes : Vooruit (en avant).

Bien entouré, Conner Rousseau a fait de bons choix politiques. Par exemple, en 2020, il avait surpris en sortant Frank Vandenbroucke de sa retraite. En nommant ce cérébral austère au poste de vice-Premier ministre dans la Vivaldi, King Connah, son surnom, a misé sur l’expérience. Leur duo fonctionne bien : la com' pure, les propositions “choc” et l’infotainment pour Rousseau (on se souviendra d’une séquence télévisée où il apparaît déguisé en lapin…) ; les Codeco, les kern interminables et les conférences de presse ennuyeuses pour Vandenbroucke.

Un golden-boy à l’image écornée

Il y a deux semaines, Conner Rousseau a été réélu à la présidence socialiste. Tous les astres semblaient s’aligner. Les récents sondages placent Vooruit aux alentours de 16 %, en troisième position dans les intentions de vote derrière le Vlaams Belang et la N-VA. En outre, les relations entre Conner Rousseau et Bart De Wever semblent excellentes : une pré-alliance électorale entre socialistes et nationalistes flamands aurait été discrètement verrouillée.

Mais ces espoirs pourraient s’effondrer comme un château de cartes si l’étoile de Conner Rousseau, personnalité politique préférée des Flamands, devait pâlir. Va-t-il connaître une déchéance et priver Vooruit de la victoire électorale attendue ? Son image de golden-boy est déjà écornée. À peine réélu à la présidence, il annonçait vouloir mettre sa carrière sur “pause”. Anticipait-il déjà des révélations concernant sa vie privée ?

Et l’annonce de sa bisexualité a été perçue par de nombreux observateurs comme un pare-feu, une tentative de détournement de l’attention médiatique. Suite à ce coming out, plusieurs médias flamands ont annoncé qu’ils poursuivraient leurs enquêtes sur les accusations portant sur sa vie privée. En attendant d’éventuelles révélations, chez Vooruit, on retient son souffle…