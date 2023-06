Plus de 500 000 ménages pourraient perdre de l’argent à cause de la réforme fiscale

Le quotient conjugal est un soutien fiscal aux ménages (couples mariés ou cohabitants légaux) dans lesquels l’un des conjoints a un revenu très faible ou ne travaille pas – son revenu professionnel représente moins de 30 % du total des revenus professionnels du ménage.

Dans ce cas, 30 % des revenus du ménage, avec un plafond à 11 450 euros, sont attribués fictivement au conjoint qui n’a pas (ou peu) de revenus. Cette partie des revenus est de la sorte exemptée d’impôt ou imposée dans une tranche plus faible, et le couple paie moins d’impôts.

En 2020, 524 000 ménages ont bénéficié de cet avantage, selon des chiffres communiqués au Parlement par Vincent Van Peteghem en mars 2022. Sa suppression impliquerait que ces couples perdent du pouvoir d’achat.

Dans 20 ans, c’est fini

”Nous éliminons progressivement le système du quotient conjugal sur une période de 20 ans”, indique le ministre dans son projet de réforme fiscale. La Ligue des familles dit avoir obtenu davantage d’informations sur les modalités de la suppression.

Dès 2025, explique-t-elle, le plafond du soutien fiscal sera réduit, passant de 11 450 à 4 008 euros, soit 35 % du montant maximal actuel. Et dès 2026, le quotient conjugal sera supprimé, sauf pour les pensionnés. Selon des chiffres du Conseil supérieur des Finances, près de 277 000 ménages seraient concernés.

guillement Les baisses d'impôt ne compensent pas la suppression du quotient conjugal

Pour les pensionnés, le quotient conjugal diminuera d’1/20e chaque année, et s’éteindra dès lors après vingt ans. “Les pensionnés ne pourront que constater la diminution de leurs revenus”, déplore la Ligue des familles. Pour les couples actifs, “la suppression du quotient conjugal va réduire leurs revenus dès 2025”, complète Jennifer Sevrin, chargée d’études à la Ligue des familles.

Le cœur de la réforme fiscale porte sur la réduction de l’impôt sur le travail, ce qui doit augmenter le pouvoir d’achat des gens. “Mais Gezinsbond, notre homologue flamand, a fait des simulations et il apparaît que les familles y perdent clairement. Les baisses d’impôt ne compensent pas la suppression du quotient conjugal”, répond Mme Sevrin.

La Ligue des familles demande qu’une étude d’impact soit réalisée afin de connaître précisément les conséquences de la suppression du quotient conjugal pour les 277 000 ménages concernés.

Immuniser les plus de 45 ans

De manière générale, la Ligue des familles n’est pas une fervente défenseuse du quotient conjugal. “On s’interroge, comme beaucoup d’associations féministes, dit Jennifer Sevrin. Est-ce que ce mécanisme ne pousse pas certaines femmes à ne pas travailler et à rester à la maison ? Si elles devaient commencer à travailler et à avoir des revenus, le couple pourrait y perdre fiscalement. En plus, le mécanisme prévoit que l’on transfère fictivement les revenus du mari à la femme – cela fonctionne souvent dans ce sens-là. C’est un avantage fiscal pour le mari, mais, la femme, elle, ne touche rien si les revenus du ménage ne sont pas mis en commun.”

Cela dit, dans l’attente d’une éventuelle alternative, la Ligue des familles demande au gouvernement que les pensionnés soient immunisés contre la réforme, de même que les personnes de plus de 45 ans car il est difficile de retrouver un emploi à partir de cet âge-là, surtout pour les femmes.

Enfin, si la suppression du quotient conjugal est entérinée, la Ligue demande que les économies générées soient réaffectées à des mesures favorisant la conciliation entre travail et vie de famille, comme l’augmentation de l’indemnité pour congé parental.