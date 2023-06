Démission de Pascal Smet : “La décision de délivrer un visa au maire de Téhéran a été prise par Hadja Lahbib” (DIRECT)

”Je n’ai pas commis une faute. Un collaborateur a fait une mauvaise estimation. Cela confirme ma thèse. J’ai décidé de prendre ma démission, une démission que j’ai prise seule. Je vais commencer par ma lettre que j’adresse au ministre-président”, déclare Pascal Smet.

Pascal Smet annonce sa démission ©Ennio Cameriere

”Je suis responsable pour la faute d’un collaborateur qui a autorisé que deux bourgmestres iraniens et un bourgmestre russe logent à la région. C’est dans le cadre du contrat Metropolis, que les invités ont été logés dans la ville hôte. J’ai pris contact avec Metropolis, qui s’engage à rembourser. Pour moi, c’est une question de responsabilité. On ne peut pas faire ça. On doit prendre nos responsabilités”, explique Pascal Smet.

Le secrétaire d’État bruxellois affirme que le nom du maire de Téhéran n’était pas inscrit sur les documents qu’il a signés. “Une collaboratrice de Metropolis a sans doute écrit ces lettres”, explique-t-il.

Pascal Smet annonce sa démission ©Ennio Cameriere

”Je n’ai jamais mis une pression sur les affaires étrangères. La seule chose que j’ai demandée est de ne pas refuser systématiquement des maires, mais les traiter cas par cas selon leur mérite. J’ai toujours respecté la décision des affaires étrangères. La décision de délivrer le visa au maire de Téhéran a été prise par Hadja Lahbib”, ajoute-t-il.

Concernant sa démission, Pascal Smet tient à prendre ses responsabilités : “J’ai pris cette décision seul. J’ai demandé à des amis, des gens m’ont conseillé de ne pas démissionner”. Et pointe également la responsabilité de son collaborateur.

”On vit dans un moment où les gens essaient de mettre des gens sous le bus par des citations”, regrette Pascal Smet.

Sur son avenir politique, Pascal Smet ne le voit pas ailleurs qu’à Bruxelles : “J’ai toujours aimé travailler pour Bruxelles et je vais toujours travailler pour elle. Dès demain, je siégerai comme député bruxellois. Ça me donnera le temps de penser à différentes choses”.

Pascal Smet annonce sa démission ©Ennio Cameriere

Dans le contexte de la libération d’Olivier Vandecasteele, Pascal Smet assure avoir suivi “la logique belge” de ne pas avoir des représentants iraniens sur notre sol. “On était d’accord avec l’avis des Affaires étrangères, mais pas avec la manière. J’ai téléphoné à Hadja pour qu’elle traite les demandes, mais pas qu’elle accepte. J’avais dit : 'Si une représentation politique n’est pas possible, une représentation administrative doit être envisagée'”, explique-t-il.

Pour lui, la raison de cette démission est évidente : “Avec de l’argent belge, on paie des nuits d’hôtel au maire iranien et à un représentant russe. C’est inacceptable”. Pascal Smet se défend en pointant également le rôle de relais du ministère des Affaires Étrangères dans cette histoire.

Pascal Smet justifie finalement sa démission en disant : “J’avais un problème moral, ça existe encore chez les gens. Je suis une personne, je ne suis pas une créature politique”.