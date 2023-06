"La seule bonne décision", "Hadja Lahbib va-t-elle aussi assumer ses responsabilités?": le monde politique réagit à la démission de Pascal Smet

Pascal Smet avait assumé l'invitation de la délégation de Téhéran à Bruxelles, mais démenti avoir exercé une pression sur la ministre des Affaires étrangères ministre Hadja Lahbib (MR) pour faire venir le maire de la capitale iranienne. Il a répété cela lors de sa conférence de presse.

Suite à l'annonce de la démission de Pascal Smet, le monde politique a rapidement réagi.

Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d'État au Logement et à l'Egalité des chances, a salué "une décision courageuse" de son collègue flamand, et l'a remercié pour son "intégrité".

Le député DéFI François De Smet a lui aussi souligné le geste fort de Pascal Smet, affirmant que sa démission "était devenue inévitable, pour une faute politique majeure". "Des zones d'ombre subsistent. Les visas n'auraient pas dû être délivrés par les Affaires étrangères. Nous poursuivrons cette semaine le travail au Parlement fédéral", a-t-il conclu.

Pour Céline Frémault (Les Engagés) également, le départ du secrétaire d'État était "inéluctable". Si le geste est selon elle "responsable et clairvoyant", elle ajoute qu'il "n’effacera pas pour autant une présence injustifiée et injustifiable du maire de Téhéran et de sa délégation à Bruxelles".

Toujours du côté des Engagés, Catherine Fonck se demande si "Hadja Lahbib va également assumer ses responsabilités?".

Membre N-VA du Parlement bruxellois, Mathias Vanden Borre souligne lui aussi que la démission était "la seule décision correcte" à prendre car il a commis "une faute politique trop lourde". "En tant qu'organisateur (du Brussels Urban Summit, ndlr), vous décidez qui vient et qui n'est pas le bienvenu. En s'engageant personnellement, Pascal Smet a commis une grave erreur de jugement politique", a-t-il écrit.