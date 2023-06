Rudi Vervoort salue la dignité de la décision de Pascal Smet et son parcours pour les Bruxellois

À lire aussi

Rappelant que Pascal Smet a été membre de plusieurs gouvernements bruxellois au cours des vingt dernières années, Rudi Vervoort a tenu à remettre en lumière les projets "pour une meilleure mobilité" mis en oeuvre par Pascal Smet durant ses deux premières législatures au gouvernement (ndlr: 2004-2009; et 2014-2019). Le chef de gouvernement bruxellois a également mis en exergue l'engagement du secrétaire d'Etat démissionnaire, lors de son dernier mandat, pour renforcer la qualité de l'architecture bruxelloise et des espaces publics, développer et renforcer le commerce extérieur, sans oublier la réaffirmation de Bruxelles comme capitale de l'Art Nouveau.

"C'est aussi un camarade de route et d'action que je perds et que je regrette. Je remercie Pascal Smet pour ses années d'engagement. Je lui souhaite beaucoup de courage. Je sais qu'il consacrera encore son énergie au service de nos concitoyens" a conclu le ministre-président Vervoort.

De son côté, le ministre bruxellois Bernard Clerfayt (DéFI) a salué "la correction politique de Pascal Smet qui par sa démission, reconnait et assume sa responsabilité".

"Je souhaite maintenant que toute la lumière soit faite sur ce dossier, y compris au fédéral, et que chacun assume sa responsabilité", a ajouté le ministre amarante, via Twitter.

Par le même canal, l'actuelle ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen) a évoqué la décision "pas facile et bien courageuse" prise par le secrétaire d'Etat qu'elle a "remercié pour son parcours" et la manière avec laquelle il a oeuvré "infatigablement à rendre Bruxelles meilleure".