Succession de Pascal Smet dans le gouvernement bruxellois: Ans Persoons, une personnalité moins polémique

Vooruit aura rapidement pris sa décision. Le parti du désormais ancien secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet, qui a annoncé quitter ses fonctions dimanche après-midi à cause de la présence polémique du maire de Téhéran au sommet Urban Summit 2023 à Bruxelles, aura pris moins de vingt-quatre heures pour désigner sa remplaçante. Et c’est Ans Persoons, échevine de l’Urbanisme, des Espaces publics, des Affaires et Enseignement néerlandophones à Bruxelles-Ville qui rejoint l’exécutif régional.