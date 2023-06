Délégation iranienne à Bruxelles: après la démission de Pascal Smet, Alexander De Croo donne un avis tranché sur le cas d'Hadja Lahbib

"Il faut mettre les responsabilités politiques là où elles sont. Malgré un avis négatif, Bruxelles a quand même choisi de les inviter et même de payer leur séjour. La responsabilité se trouve à ce niveau", a-t-il déclaré au micro de VTM.

A ses yeux, la position du gouvernement fédéral à l'égard des autorités iraniennes ne fait pas de doute. "Soyons clairs: j'ai négocié durant un an avec l'Iran pour libérer un innocent belge et j'ai finalement obtenu quatre libérations. Notre avis sur l'Iran est très clair, et j'ai fait cela avec Hadja Lahbib. Son avis sur la question est très clair", a-t-il ajouté.

À lire aussi

De sources fédérales, on précisait en outre qu'il n'y avait pas de lien entre la venue du maire de Téhéran à Bruxelles et ces négociations en vue de libérer Olivier Vandecasteele.

Le 20 mars, sollicité par l'administration régionale bruxelloise, le directeur Moyen Orient des Affaires étrangères a indiqué qu'une telle visite n'était "pas du tout opportune dans les circonstances actuelles". "Il serait recommandable de ne pas inviter ces quatre personnes de la Ville de Téhéran ni par le secrétaire d'Etat Smet, ni par le Secrétaire général Jordi Vaquer (dirigeant de Metropolis l'association internationale organisatrice de l'Urban Summit auquel a participé le maire de Téhéran)", a-t-il ajouté.

Ce sommet, dont la ville hôte était Bruxelles, s'est déroulé du 12 au 15 juin.

Mme Lahbib s'expliquera mercredi à 15h en commission des Relations extérieures de la Chambre.

M. Smet a démissionné dimanche de son poste au gouvernement bruxellois. Plusieurs partis dans l'opposition fédérale réclament que Mme Lahbib suive son exemple.