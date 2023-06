Démission de Pascal Smet: un avant-goût d'une campagne électorale sans pitié

”La campagne électorale a commencé le 1er octobre 2020, le jour de la prestation de serment du gouvernement De Croo”, ironise un libéral. Il est vrai que la législature a été marquée par la (sur) communication des partis sur à peu près tous les sujets, de manière quasi permanente. Mais, ces derniers jours, on est encore monté dans les tours et ce n’est pas près de s’arrêter.

La participation, la semaine dernière, du maire de Téhéran, un cacique du régime iranien, au Brussels Urban Summit a provoqué la démission de Pascal Smet (Vooruit), secrétaire d’État bruxellois chargé des Relations internationales, et fragilise aujourd’hui la position de Hadja Lahbib (MR), ministre des Affaires étrangères. Pourtant, aucun acte répréhensible n’a été commis. Aucune gabegie n’a été constatée. Il n’y a même pas de soupçons en ce sens.

La querelle politique s’est placée sur le champ exclusif de la morale et de l’indignation. Fallait-il, oui ou non, inviter le maire de Téhéran à Bruxelles ? Fallait-il, oui ou non, lui octroyer un visa ? La polémique est née de ces questions et de la difficulté qu’ont eue les ministres à assumer les actes posés.

Les enjeux bruxellois du 9 juin

Mais pourquoi une telle nervosité ? Pour comprendre, il faut analyser la carte électorale bruxelloise. En 2024, on votera pour renouveler l’ensemble des parlements du pays, au fédéral et dans les Régions (ainsi qu’à l’Europe). C’est en soi un facteur de tension. En plus de cela, quatre formations sont données au coude à coude dans les sondages sur le territoire de la Région bruxelloise : MR, PS, Écolo et PTB.

Le parti qui ravira la première place au soir du scrutin du 9 juin, outre le symbole de la victoire, aura la main pour tenter de former le gouvernement régional et fournir le futur ministre-Président. Nombreux sont ceux qui s’y voient, qui en rêvent. L’enjeu politique est énorme.

Au fédéral, chaque siège sera déterminant dans le rapport de force entre les partis dans la perspective de la formation du futur gouvernement. C’était déjà le cas en 2019. Ce le sera encore plus en 2024. Le Vlaams Belang et le PTB devraient à nouveau progresser aux élections. Or, ceux-ci seront a priori exclus du processus de formation, de sorte que chaque siège glané par l’un d’eux sera un siège perdu pour tenter de constituer une majorité.

La circonscription électorale bruxelloise (qui inclut au fédéral les six communes à facilités de la périphérie et le vote des Belges de l’étranger) gagne un siège par rapport à 2019. Elle enverra 16 députés à la Chambre des représentants au lieu de 15. La lutte pour ce siège supplémentaire sera âpre. Chaque voix comptera.

La force de frappe du MR

C’est dans ce contexte que le MR et l’Open VLD réfléchissent à faire liste commune en 2024 (uniquement au fédéral ; à la Région, c’est interdit), de la même manière que les socialistes francophones et néerlandophones (PS et Vooruit) et les écologistes (Écolo et Groen) l’avaient fait en 2019.

Le MR (avec l’Open VLD ?) devrait aligner une liste fédérale costaude en 2024. L’ancienne Première ministre Sophie Wilmès, personnalité politique la plus populaire chez les francophones, est citée comme tête de liste. Et Hadja Lahbib, également très populaire, en troisième position. Affaiblir cette dernière, c’est affaiblir le MR bruxellois dans son ensemble. De même qu’affaiblir Pascal Smet, c’est frapper Vooruit et le PS par ricochet.

On se souvient, lors de la campagne électorale de 2019, du tollé soulevé par un tract distribué par Zoé Genot (Écolo) dans lequel elle comparait la manière dont chaque parti défendait les intérêts de la communauté musulmane. Ce n’est qu’un avant-goût de ce qui pourrait se passer dans les douze mois à venir.