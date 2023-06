La Wallonie veut attirer des talents dans la fonction publique locale

Les contractuels auront accès aux promotions

Les agents contractuels se verront aussi offrir la possibilité d’obtenir des promotions dans la fonction publique locale. Une manière de leur donner des perspectives et peut-être, les motiver à rester dans ce secteur. Une attractivité salariale plus grande pourra aussi être mise en place pour certaines fonctions critiques. Ces métiers pour lesquels il existe des difficultés structurelles de recrutement, doivent encore être identifiés. “Même si le statut pécuniaire ne doit pas être le seul élément d’attractivité, il convient de développer des échelles plus attractives pour recruter certains profils comme un informaticien par exemple”, explique le ministre wallon en charge des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS).

Pour attirer de nouveaux profils expérimentés, l’ancienneté dans le privé sera prise en compte, de manière beaucoup plus intéressante que par le passé. “Pour le calcul de l’ancienneté d’un agent, la totalité de son ancienneté utile sera prise en compte qu’elle ait été effectuée dans le secteur public ou le secteur privé”, insiste le ministre. Précisons qu’à l’heure actuelle, pour une personne venant du privé, seules 10 années d’ancienneté peuvent être prises en compte.

Il s’agit aussi de permettre à des petites communes de mutualiser leurs ressources humaines et leurs besoins en personnel lorsque cela s’avère nécessaire. “La mise à disposition du personnel statutaire d’un pouvoir local à un autre sera définie et organisée. Par exemple, deux petites communes pourront décider d’engager ensemble un architecte ou un juriste, des profils dont elles n’ont pas nécessairement besoin à temps plein”.

Une mesure touche spécifiquement, par contre, le personnel statutaire des pouvoirs locaux. Ceux-ci pourront travailler au-delà de l’âge légal de la pension pour une année renouvelable une fois. À la demande de l’agent, bien entendu. En aucun cas, le pouvoir local concerné ne pourra l’imposer.

Des nouveaux titres

Le gouvernement wallon va encore procéder à la création d’un certain nombre de nouveaux titres et fonctions destinés à mieux recruter au sein de la fonction publique locale. “Pour permettre de capter et de conserver les compétences nécessaires à l’atteinte des objectifs des entités locales et provinciales, le champ des compétences sera élargi tant pour le recrutement que pour la carrière, via le développement de nouveaux titres de compétence. Quelques exemples de titre de compétence qui existent déjà : employé administratif, fossoyeur, jardinier, fontainier et nombre de métiers de la construction… . Par contre, les titres d’ouvrier polyvalent et d’ouvrier forestier, par exemple, devraient être créés”.

Les deux décrets qui permettront ces changements devraient être votés avant la fin de la législature (juin 2024). “Mon objectif est de permettre à celui qui s’engage dans la fonction publique locale de s’y sentir bien et d’y avoir des perspectives d’évolution. Une seule volonté a guidé ce travail à savoir simplifier, moderniser et valoriser !”, conclut le ministre.