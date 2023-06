Maire de Téhéran invité à Bruxelles: "Refuser un visa, ce n’est pas le job d’un ministre… sauf quand on se trouve dans un cas exceptionnel"

”Dans le cas qui nous occupe, dit-il, il y a eu une demande politique du cabinet de Pascal Smet (secrétaire d’État bruxellois) en vue d’obtenir un visa dans des conditions bien particulières, puisqu’il s’agissait d’accueillir une délégation. C’était une invitation pour participer à une rencontre avec 35 autres délégations. Si on met de côté les aspects politiques sulfureux qui ont trait à l’Iran (le dossier des otages, etc.), on peut comprendre que le ministre ait souhaité avoir une délégation de Téhéran, une ville importante, au sommet organisé la semaine dernière.”

La première démarche effectuée en mars auprès de la direction régionale du SPF affaires étrangères, n’a pas abouti. S’en est suivi le coup de téléphone du 10 mai échangé par Pascal Smet et Hadja Lahbib, pour passer outre le premier avis négatif et accorder quand même le visa. “Il n’y a rien d’illégal là-dedans. Cela fait partie des prérogatives de la ministre d’accorder un visa, même si des avis négatifs ont été donnés”, souligne Michel Liégeois.

La procédure aurait donc été respectée.

Le constitutionnaliste de l’ULg, Christian Behrendt, l’a par ailleurs souligné sur la RTBF, “la compétence de délivrer les visas n’est pas une compétence partagée, c’est une compétence de l’autorité fédérale.”

”Difficile, de manière totalement arbitraire, de refuser le visa”

Hadja Lahbib n’avait-elle pas d’autre choix que de valider le visa, comme l’assure son cabinet ? “Tout dépend de l’état du dossier. S’il est irréprochable, avec uniquement des avis positifs, cela paraît difficile pour le ministre, de manière totalement arbitraire, de refuser le visa. Sinon nous ne serions pas dans un état de droit, ajoute le professeur de relations internationales. En revanche, quand le dossier n’est pas clair, avec des éléments qui pourraient éventuellement conduire à un refus, mais sans que cela soit évident, il y a un travail d’interprétation. La question n’est pas de savoir si le ministre peut refuser ou non un visa. Ce n’est pas son job en général. Sauf quand on se trouve dans un cas exceptionnel et c’est le cas ici. Refuser un visa à un dignitaire iranien, c’est une question politique.”

Le refus éventuel, en l’occurrence, dépend alors de l’Office des étrangers. “Si un refus est émis, c’est en effet parce que l’Office des étrangers intervient, sur un dossier qu’on lui a transmis. Il est vrai que de manière générale, 80 % des dossiers ne passent pas par l’OE. Mais c’est différent s’agissant de Téhéran : dans ce cas, l’immense majorité des dossiers passe aussi par l’OE.”

Michel Liégeois pointe également le choix du SPF Affaires étrangères d’octroyer un visa à territorialité limitée aux Iraniens, donc qui n’autorise qu’un accès restreint au territoire belge. “C’est pour bien montrer qu’on octroie que le strict nécessaire pour accéder au sommet, et à rien d’autre.”

”Influencée par le contexte”

Michel Liégeois se dit également interpellé par “une coïncidence de dates”. Hadja Lahbib a en effet fait part à Pascal Smet le 10 mai du fait qu’elle ne bloquerait pas les visas. “Le moment où la ministre statue sur le visa, c’est le moment où se dénoue la libération d’Olivier Vandecasteele. On ignore ce qu’il y avait dans le panier de la négociation avec l’Iran. Cela doit rester secret. Mais je ne peux pas imaginer qu’elle n’ait pas été influencée par le contexte. Peut-être que la ministre n’a pas voulu heurter de front une délégation iranienne à ce moment-là. Je ne fais qu’émettre une hypothèse. Mais au minimum, que cela ait été discuté ou non, cette demande d’une délégation iranienne doit s’interpréter au regard de ce qui était en train de se passer dans les négociations.”