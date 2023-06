La Wallonie adapte ses luminaires aux crapauds, grenouilles et autres...

Une autre mesure du plan lumière 4.0, plus discrète, touche les zones Natura 2000. En effet, ces zones qui existent partout en Europe représentent 13 % du territoire wallon et sont traversées par 195 km de routes. Et sur ces routes aussi, on trouve de l’éclairage public qui a un impact important sur la faune et la flore. “Les amphibiens anoures (crapauds, grenouilles, rainettes, etc.) sont attirés par toutes les lampes alors que les urodèles (salamandres, tritons, etc.) les fuient, explique Thierry Kervyn, biologiste au Département de l’étude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie. Une partie des chiroptères (chauves-souris) n’apprécie pas les lampes et plus particulièrement celles qui émettent des UV, alors que d’autres espèces tolèrent les luminaires et s’en servent pour chasser autour. Quant aux insectes, ils sont fortement attirés par la lumière bleue et l’ultraviolet alors que les oiseaux peuvent être captivés par des lumières chaudes (grande longueur d’onde) et puissantes, surtout lors des migrations.”

L’abaissement des mâts

Il fallait donc adapter l’éclairage public dans ces zones sensibles pour la nature. Plusieurs mesures ont dès lors été mises en place. Elles ne tombent pas du ciel : elles proviennent d’une étude menée par des experts de l’ULiège. La première concerne l’abaissement de la hauteur des mâts. Cela doit permettre de mieux diriger la lumière et ainsi limiter au maximum la zone éclairée pour déranger le moins possible la faune et la flore environnantes.

Il s’agit ensuite d’avoir recours à des températures de couleurs moins nocives : “Les luminaires ayant une température de couleur plus chaude sont moins nocifs pour les chiroptères par exemple (chauves-souris) et moins perturbants pour beaucoup d’espèces à proximité des zones sensibles”, explique-t-on du côté de la Sofico, organisme public chargé de la gestion du réseau routier wallon. Quelque 3 000 points lumineux sont concernés.

La Wallonie a aussi choisi d’avoir recours à des luminaires qui ont un ULOR nul (c’est-à-dire qui n’éclairent pas au-dessus du plan horizontal). “Cela permet de conserver un éclairage efficace sur les voies car le flux lumineux est dirigé vers la route.”

Diminuer voir éteindre l’éclairage

Enfin, la réduction de l’intensité lumineuse, voir l’extinction de l’éclairage entre 22 h et 6 h complète la liste de ces mesures – 1 000 points lumineux sont concernés. “Diminuer l’intensité de l’éclairage durant la période de reproduction (d’avril à octobre) de 22 h à 6 h est la mesure la plus forte du Plan Lumières 4.0 en faveur de la biodiversité. Entrée en vigueur le 1er avril, cette mesure permet d’apporter localement une solution concrète pour diminuer l’impact de la lumière sur la faune et la flore sans compromettre la sécurité des usagers de la route”, explique Bertrand Vanden Abeele, directeur général de Luwa (qui regroupe Luminus Cities, CFE, Luminus et DIF), le partenaire privé du Plan lumière 4.0.