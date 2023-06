Malgré diverses déconvenues, Wouter Beke sera-t-il tête de liste CD&V aux élections européennes en 2024?

Kris Peeters du parlement européen à la BEI

Redevenu député fédéral et bourgmestre de Leopoldsburg, Wouter Beke est un candidat qui, semble-t-il, coche toutes les cases. Pour plusieurs raisons. Sa notoriété nationale joue en sa faveur. Et puis il y a eu un précédent en la personne de… Kris Peeters. Démissionnaire, l’ancien vice-ministre-président flamand avait obtenu près de 257 000 voix de préférence en 2019. Par la suite, Peeters a été nommé à la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce dernier sera en fin de mandat l’an prochain à la BEI et ne serait pas intéressé par un retour en politique. Au CD&V, les figures de proue se font rares… Hormis Hilde Crevits, très populaire et nécessaire en Flandre-Occidentale pour sauver un CD&V qui perd de ses plumes, il reste Wouter Beke. Très populaire dans sa province, certes. Mais la relève y semble assurée avec Nawal Farih (au fédéral) et Jo Brouns (au niveau flamand).

À lire aussi

Wouter Beke (1974) a été sénateur, ministre flamand, ministre fédéral, vice-président puis président du CD&V. Ayant exercé des responsabilités variées, il a connu diverses déconvenues dont il n’est pas sorti indemne. Ce docteur en sciences sociales de la VUB passe pour l’idéologue du CD&V. Il a le profil idéal et pourrait aisément se couler dans le moule d’un eurodéputé si le parti le lui demande. Sammy Mahdi ne laissera pas tomber Beke, poids lourd du CD&V. Un jour, il devait refaire surface. Et jouer les premiers rôles. Wouter Beke et Cathy Berx, l’actuelle gouverneure de la province d’Anvers, étaient les deux sherpas d’Yves Leterme, ancien Premier ministre.

En 2019, c’est le président Wouter Beke qui avait “transféré” Kris Peeters au Parlement européen. Sammy Mahdi innovera-t-il ou cédera-t-il, une fois encore, aux anciennes traditions du parti pavant la voie aux mandataires méritants en propulsant Wouter Beke à la première place pour tirer la liste européenne en 2024 ?