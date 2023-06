”Si Hadja Lahbib est fragilisée, paradoxalement, c’est à cause de la ligne dure adoptée par son propre parti, le MR”

”Il faudra qu’elle nous donne des réponses convaincantes, elle devra apporter des éléments neufs. Sans cela, elle est dans une situation compliquée”, lâche un socialiste. “On verra si elle lève les zones d’ombre, embraie Georges Dallemagne, député Les Engagés (opposition), mais je ne vois pas comment elle pourrait s’en sortir.” Dans l’opposition, la N-VA a déjà clairement demandé la démission de la ministre.

Première salve d’attaques

L’un des premiers à avoir dégainé dans ce dossier, c’est David Leisterh, le chef de file du MR bruxellois. “Le maire de Téhéran aurait été reçu à l’hôtel de ville de Bruxelles. C’est choquant et regrettable, attaquait-il, le 13 juin, sur Twitter. Je demande des explications : dérouler le tapis rouge à ceux qui détiennent des otages n’est pas acceptable.”

Dès ce jour-là, La Libre posait les jalons du débat. Le maire de Téhéran (ainsi que des personnalités russes) a été invité à participer à l’Urban Summit par le secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme, Pascal Smet (Vooruit). Dans un premier temps, les Affaires étrangères avaient remis (le 20 mars) un avis négatif concernant cette venue et M. Smet avait accepté de s’y plier. Mais, suite aux demandes de Metropolis, organisateur de l’événement, le secrétaire d’État a demandé aux Affaires étrangères de revoir leur position. Il obtiendra gain de cause après un échange téléphonique avec la ministre des Affaires étrangères, le 10 mai.

Hadja Lahbib se dédouane de tout

Jeudi dernier, en séance plénière de la Chambre, Hadja Lahbib a rejeté toute la responsabilité de cette visite polémique sur Pascal Smet. ” Face à [l'] insistance” du secrétaire d’État, disait-elle, “des visas à territorialité limitée ont été délivrés” par les Affaires étrangères.

À aucun moment, une justification d’ordre diplomatique n’a été avancée par le MR et la ministre Lahbib.

C’est peu dire que les députés de l’opposition et même ceux de la majorité (sauf du MR) n’ont pas été convaincus par les explications de la ministre. Ils l’ont accusée de ne pas assumer ses responsabilités, alors que la délivrance des visas est de son ressort, pas de celui des Régions. “Il n’y a pas de doute que c’est une compétence exclusivement fédérale”, a encore dit ce mardi le député de la majorité Samuel Cogolati (Écolo).

Les jours suivants, le MR, dont son président Georges-Louis Bouchez, a continué à charger Pascal Smet ; encore dimanche lorsque ce dernier a fait un pas de côté et annoncé sa démission. À aucun moment, une justification d’ordre diplomatique n’a été avancée.

L’effet boomerang

Pourtant, l’aspect diplomatique aurait bel et bien joué, à en croire le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) en personne.

“Informé [du dossier], le cabinet du Premier ministre s’est rangé à l’avis de la ministre des Affaires étrangères selon lequel la Belgique n’avait diplomatiquement pas d’autre choix que de délivrer un visa suite à l’envoi d’une invitation officielle du gouvernement bruxellois à Téhéran, a indiqué le cabinet De Croo, mardi en fin d’après-midi. À partir du moment où une invitation officielle avait été envoyée, un refus (de visa) aurait été vécu comme une humiliation. Notre pays n’a pas voulu prendre ce risque pour la simple et bonne raison que nous continuons à nous battre pour les droits et pour la libération d’Européens injustement emprisonnés en Iran.”

Le sort du professeur irano-suédois Ahmadreza Djalali, de la VUB, emprisonné en Iran depuis 2016 et condamné à mort, inquiète particulièrement les autorités belges. Elles espèrent obtenir rapidement une amélioration de ses conditions de détention, nous dit-on, après avoir obtenu la libération du Belge Olivier Vandecasteele, le 26 mai, et de trois autres Européens une semaine plus tard.

Dans les rangs parlementaires, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi Mme Lahbib n’a pas avancé de tels arguments dès jeudi, en séance plénière de la Chambre, ce qui aurait sans doute permis d’éteindre l’incendie rapidement. “Avec une telle explication, le MR n’aurait pas eu le scalp de Pascal Smet”, répond, tranchant, un membre de la majorité. Les libéraux n’avaient manifestement pas anticipé l’effet boomerang aux dépens d’Hadja Lahbib. Celle-ci devra se montrer convaincante, ce mercredi, en commission parlementaire, face à des députés déchaînés.