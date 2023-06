Pourquoi un come-back au premier plan s'annonce désormais très compliqué pour Pascal Smet

guillement Dans le cas de Sarah Schlitz, peut-on affirmer que c’est vraiment elle qui a tenu à apposer son logo sur les supports de communication d’associations subsidiées ? Est-ce bien elle qui a enfreint les règles ? Je n’en suis pas sûr."

”Pour évaluer ses chances d’avoir un avenir, il faut aussi vérifier dans quelle mesure le ministre qui démissionne est personnellement impliqué dans ce qui peut lui être reproché ? Dans le cas de Sarah Schlitz (ex-secrétaire d’État à l’Égalité des Chances, Écolo), peut-on affirmer que c’est vraiment elle qui a tenu à apposer son logo sur les supports de communication d’associations subsidiées ? Est-ce bien elle qui a enfreint les règles ? Je n’en suis pas sûr. Autre exemple : la double démission de Stefaan De Clerck (ancien ministre de la Justice, CD&V) et de Johan Vande Lanotte (entre autres, ancien ministre de l’Intérieur, Vooruit) après que Marc Dutroux s’était évadé (en 1998). Tout le monde sait bien qu’ils n’ont pas eu de responsabilité directe dans cette évasion.” Ces deux anciens poids lourds de la politique belge redeviendront ministres par la suite.

Pour revenir à l’actualité, après la démission de Pascal Smet, celle de Hadja Lahbib (MR) est envisagée. Quelles conséquences aurait un départ prématuré du gouvernement pour l’actuelle ministre des Affaires étrangères ? “Hadja Lahbib, ça ne fait pas un an qu’elle est en place et ça ne fait pas un an qu’elle est en politique. Si elle devait démissionner, son parti pourrait se dire qu’elle avait encore tout à montrer et qu’il faut lui laisser une chance, analyse Jean Faniel. Ou bien la parenthèse pourrait être refermée sur un échec. Elle pourrait aussi, brusquée par la brutalité de la politique, décider de son retrait définitif comme un choix personnel.”

Pour Jean Faniel, un éventuel come-back au premier plan s’annonce plus compliqué pour le socialiste emporté par le scandale provoqué par l’invitation du maire de Téhéran à un évènement à Bruxelles. “Pascal Smet, cela fait super longtemps qu’il est actif en politique bruxelloise. Au sein de son parti, Vooruit, on pourrait saisir sa démission comme l’occasion de se renouveler et de tourner la page. Ans Persoons, qui vient d’être désignée pour le remplacer, va pouvoir prendre l’ascendant. Maintenant qu’il a perdu sa place, ce n’est pas sûr qu’il pourra la récupérer. Pascal Smet pourra sans doute redevenir député mais ce n’est pas la même chose que de revenir dans un gouvernement.”

Un retour en grâce surprenant

Parfois, des retours en grâce peuvent surprendre. “Je pense à Guy Coëme (PS). Il avait démissionné (de son poste de vice-Premier ministre) suite à l’affaire Agusta (en 1994). Il a été condamné. Il a purgé sa peine, y compris sa peine d’inéligibilité et, finalement, il a été réélu comme député, toujours à Waremme. Toutefois, il est vrai qu’il est redevenu député, pas ministre. Ce n’était donc pas un retour au plus haut niveau.”

Certains, au contraire, peuvent se faire balayer définitivement, faute d’appui politique, d’assise électorale forte. On en aurait presque oublié leur nom. “Je pense à Frédéric Laloux (PS), le très éphémère secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté (il a démissionné après un mois) qui a sombré suite à plusieurs polémiques et qui a de suite disparu. Sorti de nulle part par Elio Di Rupo, il avait peu de chance de rebondir ensuite…”