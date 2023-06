Un député N-VA se paye Hadja Lahbib: "Elle déroule le tapis rouge au Hezbollah. Il y a quelque chose qui cloche à sa boussole géopolitique"

Pourtant, elle est la cible de nombreuses critiques. Ce mardi matin, c'est Michael Freilich, un député N-VA, qui y va d'un gros tacle. La ministre des affaires étrangères a été accusée ce mardi "de dérouler le tapis rouge au Hezbollah", groupe terroriste financé par l'Iran dont la branche militaire fait partie des organisations terroristes reconnues par l'Union Européenne.

Le député reproche à la ministre de laisser la branche politique du Hezbollah venir en Belgique pour faire transiter de l'argent depuis notre pays le Hezbollah. “Malgré les sanctions américaines, ces messieurs peuvent toujours tranquillement verser de l’argent au Hezbollah via notre pays. Il leur suffit de préciser que les fonds ne peuvent être utilisés qu’à des fins politiques, et il n’y a aucun problèmes pour notre pays. C’est absurde, nous savons que cet argent sera utilisé à des fins militaires et terroristes, pour des lance-roquettes ou autres”, déplore-t-il.

"Pas de nouvelle mesure"

Il a donc demandé à Hadja Lahbib si la Belgique allait, comme le font l'Allemagne ou les Pays-Bas, interdire à la branche politique du Hezbollah de transiter par la Belgique. Ce à quoi la ministre a répondu qu'aucune mesure n'allait être prise. S'expliquant: “La menace du Hebzollah vis-à-vis de la Belgique ne connait pas une évolution qui justifierait un changement de notre position nationale. C’est ce qui ressort des consultations entre mon département et les services de sécurité et de renseignement de notre pays. La prise de nouvelles mesures au niveau national n’est, à ce stade, pas envisagée”.

Ce qui a fait monter Michael Freilich dans les tours. “Le fait que le Hezbollah déstabilise le Liban, menace Israël avec 100.000 roquettes et sponsorise le terrorisme mondial semble avoir peu d’importance pour la ministre. Elle semble accepter que notre pays devienne une plaque tournante financière pour le Hezbollah”, écrit-il sur Twitter.

“Après la bévue du visa accordé au maire de Téhéran, c’est le deuxième incident en peu de temps qui démontre qu’il y a quelque chose qui cloche à la boussole géopolitique de la ministre et qu’elle est naïve/incompétente par rapport la présence du Hezbollah sur notre sol. La visite du ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bouhabib, la semaine dernière, l’a également démontré. Madame Lahbib l’a officiellement reçu, bien qu’il se soit récemment prononcé contre tout désarmement du groupe terroriste Hezbollah. Aujourd’hui, on dirait que la Vivaldi et Madame Lahbib lui déroulent le tapis rouge. Cela doit cesser”, conclut-il.