Comment le PTB va forcer les assemblées belges à revoir la validation des élections

Le candidat PTB éconduit porte alors l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette dernière donnera raison à Germain Mugemangango – puisque c’est de lui dont il s’agit. En 2019, Germain Mugemangango sera élu au Parlement wallon et deviendra chef de groupe du PTB.

Un mécanisme à l'anglaise

Le prochain courrier hebdomadaire du Crisp (Centre de recherche et d'information socio-politiques) revient notamment sur cette affaire et analyse largement le mécanisme de vérifications des pouvoirs en vigueur en Belgique depuis sa création. L'arrêt de la Cour européenne oblige les assemblées belges qui exercent la vérification de leur élection par les élus eux-mêmes à revoir leur copie. Frédéric Bouhon, Léna Geron et Andy Jousten qui ont rédigé ce courrier rappellent d’abord pourquoi la Belgique a opté pour ce mécanisme. “Puisant ses racines dans le développement du parlementarisme en Angleterre, il se conçoit à l’origine comme une technique qui permet de contribuer à l’autonomie de l’assemblée et à la séparation du pouvoir législatif par rapport aux autres pouvoirs : si le parlement contrôle lui-même sa composition, il évite le risque que d’autres organes, exécutifs ou judiciaires, s’immiscent dans la sélection de ses membres et, par répercussion, dans son fonctionnement”, expliquent-ils.

Mais cette manière de faire ne semble plus correspondre à la manière dont la société actuelle perçoit les élus et certaines de leurs pratiques. Du reste, il faudra bien répondre à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Les parlements ont modifié leurs procédures à la marge. Ils pourraient donc être exposées à de nouveaux recours après le prochain scrutin de juin 2024. “La plupart des assemblées parlementaires ont modifié, à la fin de l’année 2022 ou au printemps 2023, les dispositions pertinentes de leurs règlements, afin de prévoir des garanties supplémentaires (renforcement des droits procéduraux des réclamants, obligation de motivation, possibilité de seconde lecture, etc.), peut-on lire dans la conclusion du courrier hebdomadaire du Crisp. Si ces évolutions constituent en elles-mêmes des progrès positifs par rapport aux exigences de la jurisprudence européenne, elles n’offrent pas – pour les raisons que nous avons développées – la certitude d’échapper à un nouveau constat de violation de la Convention européenne des droits de l’homme.”

D’ici le scrutin de 2029, les différentes assemblées se sont engagées à modifier le système. Dans quel sens? Une piste serait de confier la vérification des pouvoirs à un organe indépendant ou à la Cour constitutionnelle. Mais il faudra changer la Constitution pour permettre au parlement fédéral de s'y conformer. Or les articles concernés ne sont pas ouverts à révision sous cette législature. Pour les entités fédérées, ce sont des lois spéciales et des lois ordinaires qu'il faudra modifier. S’il est trop tard, à moins d’un avant les élections pour corriger le tir, on peut se demander pourquoi le monde politique n’a pas agi ces trois dernières années.