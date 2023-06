Délégation iranienne à Bruxelles : le PS n’est pas satisfait des explications de Hadja Lahbib, Ecolo veut poursuivre l’analyse

À lire aussi

Sa collègue flamande Vicky Reynaert (Vooruit) a jugé que la “crédibilité de la politique étrangère” de la Belgique était atteinte et a appelé la ministre MR à assumer sa responsabilité. “Vous avez reproché un manque de responsabilité à Pascal Smet (secrétaire d’Etat bruxellois qui a démissionné dimanche à la suite de cette affaire). Où est votre sens des responsabilités ? Vous ne reconnaissez aucune faute. Il ne vous reste plus la moindre crédibilité”, a-t-elle ajouté.

L’insatisfaction était aussi prégnante chez les écologistes. Selon eux, il faut continuer le travail d’analyse. “Il faut faire toute la transparence”, a demandé Samuel Cogolati. Les Verts ont réclamé une nouvelle séance pour obtenir les réponses qui, selon eux, n’ont pas été fournies.

La N-VA a déposé une motion demandant la démission de la ministre. Peter De Roover, rejoint par d’autres députés, dont M. Ben Achour, a épinglé une contradiction entre les explications fournies jeudi passé en séance plénière et le déroulé des événements. Mme Lahbib avait évoqué un avis de l’OCAM, concluant à la faiblesse du risque que représentait cette délégation et datant du 9 juin pour justifier l’octroi de visas. Or ceux-ci ont été octroyés dans la soirée du 8 juin, soit la veille dudit avis.

”Vous avez menti formellement à la Chambre jeudi passé”, a accusé le chef de groupe nationaliste.

À lire aussi

Outre la N-VA, le Vlaams Belang a déposé une motion visant la démission de Mme Lahbib et une autre visant celle du Premier ministre.

Traditionnellement, pour évacuer les motions de l’opposition, la majorité dépose une motion pure et simple. L’Open Vld a pris cette initiative. Le texte n’a jusqu’à présent été cosigné que par le MR…. à la manière de ce qui s’est passé pour l’ex-secrétaire d’Etat Sarah Schlitz. Le débat devrait se poursuivre dès demain en plénière. DéFI a annoncé qu’il déposerait une demande d’interpellation.