Ludivine Dedonder balaye les déclarations du PTB sur la guerre en Ukraine : “J’en ai marre de ces discours simplistes et irresponsables”

Après la démission de Pascal Smet, c’est la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, qui est sur le gril. Selon la socialiste, la séance parlementaire du jour est essentielle pour comprendre ce qu’il s’est passé. “Chaque ministre doit prendre ses responsabilités. Le plus important est que l’on puisse entendre ses explications et faire toute la transparence dans cette histoire. Il faut que les parlementaires puissent poser toutes les questions, tout cela doit être pris au sérieux.”

Ensuite, Ludivine Dedonder a détaillé la participation de la Belgique au programme “SCAF”. Une position essentielle pour notre pays selon la ministre: “C’est une étape assez historique pour la défense belge. C’est la première fois que nous allons participer à un programme d’une telle envergure. Il s’agit d’un programme pour les avions de combat du futur, connectés et entourés de drones. Les appareils sont liés et se protègent notamment de cyberattaques.”

La Belgique jouera un rôle d’observateur dans ce programme et cela aura un intérêt pour notre secteur aéronautique. “Ils jugeront de la plus-value qu’ils peuvent apporter pour que cela nous rapporte quelque chose. Mais on n’a pas encore d’estimation concrète sur le potentiel retour. Cette inscription en tant qu’observateur permettra de développer des technologies et de renforcer l’emploi dans le secteur.”

Pour clôturer l’émission, la socialiste est revenue sur les déclarations du PTB qui déclare que le gouvernement belge continue d’attiser la guerre en Ukraine. “On connaît la position du PTB sur ce sujet, ce double discours est insupportable. Lorsque Sophie Merckx sous-entendait que Poutine n’était pas un agresseur dans le conflit, cela veut dire que l’acte d’envahir, tuer et blesser plusieurs dizaines de milliers de civils, ce n’est pas grave… ça ne compte pas. J’en ai marre de ces discours simplistes et irresponsables”, conclut la ministre.