L’enregistrement où on entend le greffier menacer un agent est-il un pétard mouillé ?

Dans l’entretien qu’il a accordé à La Libre le 24 mars 2023, Frédéric Janssens expliquait cependant qu’“en aucun cas, ce ne sont des menaces de mort”. “Je n’ai jamais proféré de menaces de mort à l’égard de quiconque, déclarait-il. Il s’agit d’une formule (NdlR : “Tu seras à la morgue à midi”) dont on a fait une sentence. Ces propos ont été prononcés dans un contexte extrêmement grave. Ils ont été prononcés plutôt d’homme à homme que de supérieur hiérarchique à collaborateur. Vous me permettrez de réserver l’explication de ce contexte grave à l’auditeur du travail.”

Des comportements inappropriés

L’explication qui pouvait sembler alambiquée à l’époque, prend désormais une autre tournure. Nos confrères de Sudpresse révèlent en effet que l’agent du Parlement qui expliquait sous couvert de l’anonymat au magazine Investigations de la RTBF comment il avait procédé à l’enregistrement, ne serait pas exempt de tout reproche. En effet, il ferait lui-même l’objet d’une plainte pour harcèlement.

Frédéric Janssens, le greffier du Parlement et le président Jean-Claude Marcourt

Les comportements reprochés à Monsieur H. sont de natures diverses. Cela va du petit mot affectueux “Mon lapin”, ou encore “Mon chouchou” adressé à des collègues, à des invitations dans un spa naturiste où son comportement aurait été inapproprié, en passant par des réponses à des mails visiblement hors de propos dans un cadre professionnel. Enfin, il lui serait reproché un comportement et des propos déplacés lors d’une visite scolaire des locaux abritant le Parlement wallon. Il faut ajouter que Monsieur H. est aussi conseiller en prévention au Parlement wallon.

Précisons que Monsieur H., qualifié par certains de ses collègues de “prédateur sexuel”, est lui-même l’auteur d’une des 15 plaintes qui vise le greffier.

Les passages rendus publics de cette discussion qui aurait été enregistrée en mai 2019 sont manifestement très partiels. En effet, la discussion aurait eu lieu assez tôt le matin. Il s’agissait, selon nos informations, d’un recadrage de l’agent par le greffier, alors son supérieur, qui refuse toujours de répondre sur cet aspect du dossier, n’ayant pas encore été entendu par la justice sur ce volet de l’affaire.

Que les choses soient claires, il ne s’agit pas de dédouaner le greffier pour les mots violents qu’il a pu prononcer, mais simplement de remettre les choses en contexte et d’apporter de nouvelles nuances à un dossier où un seul homme s’est très vite retrouvé accusé de tous les maux du Parlement wallon. Une chose est claire cependant, lorsqu’il s’est agi de dénoncer le comportement de Monsieur H., les agents du greffe concernés se sont tournés vers… le greffier.

Rappelons, qu’au mois de septembre, sa deuxième période de suspension de six mois – avec réduction de son salaire – sera terminée. Pour l’heure, il est difficile de savoir ce que le Bureau du Parlement wallon décidera. Ses membres disposeront-ils de suffisamment d’éléments pour entamer à son encontre, une éventuelle procédure disciplinaire ? A ce sujet, le président du Parlement wallon, André Frédéric nous disait il y a quelques semaines que “dès qu’on me dira que le dossier est complet, on entamera la procédure”. “Au final, ajoutait-il, une décision sera prise pour une éventuelle sanction par un vote du Parlement à bulletin secret. Il y a une échelle de sanctions qui va du blâme à la révocation. Je ne hurle pas avec les loups, je ne fais pas de publications Facebook sur cette affaire. Je suivrai la procédure en respectant les droits de la défense.”