Mercredi, Conner Rousseau répondait pour la première fois aux rumeurs entourant les accusations de comportements inappropriés envers deux adolescents en niant. “Il s’agit de commérages ridicules et de choses sorties de leur contexte”, avait-il affirmé.

Cependant, ce jeudi matin, un homme de 24 ans a porté plainte auprès du parquet d’Anvers contre Conner Rousseau, comme le rapporte Het Laatste Nieuws. “Nous pouvons confirmer que nous avons reçu une plainte ce matin. Du point de vue du contenu, elle doit encore être lue et analysée”, a déclaré le parquet auprès du média.

La plainte déposée fait état d’affaires de mœurs, bien que son contenu exact ne puisse pas être divulgué avant d’avoir été examinée par le parquet. L’avocate du jeune homme, Me Manon Cop, a cependant donné quelques informations : “Mon client est victime de délits sexuels. Il s’est rendu compte qu’il s’agissait d’infractions graves et qu’il devait déposer une plainte officielle auprès des autorités compétentes.”

Manon Cop veut éviter un emballement médiatique. “Nous demandons explicitement que tout se passe le plus sereinement possible et que le tribunal fasse son travail en préservant la vie privée de mon client et tous les droits des deux parties” a-t-elle déclaré au journal flamand.