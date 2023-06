Altercation entre Frank Vandenbroucke et Vincent Van Quickenborne : le ministre de la santé se défend

Mais si l’on croit les déclarations du socialiste flamand, il n’a rien fait de mal. “Je n’ai pas commis d’erreur, a-t-il déclaré sur VTM Nieuws. Le ministre de la Santé s’est excusé mais il ne comprend pas que des sources parlent d’un incident plus grave qu'une "main sur le bras”. “Je n’ai absolument pas dépassé les bornes.”

Si plusieurs sources évoquent un véritable contact physique entre les deux ministres, du côté de Vooruit on appelle au calme. “Frank Vandenbroucke a seulement mis son bras contre le ministre de la Justice”.

Du côté d’Alexander De Croo, on ne peut accepter ce genre d’incident. “L’incident qui s’est déroulé mercredi soir n’est pas acceptable et n’est pas en ligne avec ce que l’on attend d’un comportement respectueux et professionnel à l’égard des autres”, a-t-il déclaré.