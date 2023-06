Escalade des tensions dans l’affaire iranienne : le Kern échoue à s’entendre pour sauver Hadja Lahbib

Lahbib va-t-elle tomber? "Ce sera du 50/50"

La Schaerbeekoise s’en est déjà expliquée à deux reprises devant la Chambre, sans parvenir à convaincre les parlementaires. La N-VA et Défi ont notamment soumis une motion demandant la démission de Hadja Lahbib. Elle devra à nouveau s’expliquer ce lundi à la Chambre. Va-t-elle tomber ? “Ce sera du 50/50”, nous indique une source gouvernementale.

Ce vendredi matin, pourtant, un léger optimisme avait semblé faire son retour au sein du MR, où certains espéraient que le week-end permettrait d’apaiser les tensions. “On va atterrir”, nous assurait une source libérale.

Le MR, en effet, fait front autour de sa ministre et défend la ligne monolithique encore martelée par le président Georges-Louis Bouchez jeudi sur LN24 : “Hadja Lahbib n’a pas commis de faute”. L’intéressée elle-même n’a absolument pas, selon nos informations et à l’heure d’écrire ces lignes, l’intention de démissionner.

Au-delà de la méthode Coué, une stratégie a été amorcée. ” Le MR a tenté une manœuvre ce vendredi : faire en sorte que le débat parlementaire soit confisqué par le Kern”, nous indique une source politique. La tentative a échoué.

En Kern, David Clarinval propose de faire circuler un texte, reprenant une intervention, en forme de compromis, qu’aurait dû prononcer Hadja Lahbib ce lundi à la Chambre. Le libéral demande à ses collègues de la signer. L’incident aurait alors été clos. Mais les vice-Premier Pierre-Yves Dermagne (PS) et Georges Gilkinet, suivis par le reste du Kern, refusent de signer le texte.

La suite se déroule au vu de tous, sur les réseaux sociaux.

”La suite du travail sur le dossier des visas se déroulera comme il se doit au Parlement, pas au Kern, n’en déplaise à David Clarinval. Il s’agit de respecter les institutions mais aussi la volonté légitime des parlementaires de trouver réponse à leurs questions”, a tweeté Jean-Marc Nollet, co-président d’Ecolo.

Georges-Louis Bouchez, président du MR, lui a répondu du tac-au-tac. “Jean Marc, il est important de garder son sang-froid et de se remettre le plus rapidement possible au travail. Nous évoquons simplement la même méthode de travail que celle utilisée pour la Ministre verte Petra De Sutter. Je suis certain que tu es très attaché à la loyauté.”

L’affaire est désormais entendue pour les socialistes et les écologistes : il n’y aura ni conciliation ni accord avant lundi. L’affaire se réglera au Parlement, et non en coulisses.

Cet échange entre présidents de partis conclut en fait une série de discussions, souvent sous haute tension, qui ont impliqué le sommet du gouvernement et les présidents de parti. Tentons d'en retracer le fil.

Ce mercredi lors d'un Kern, aidée par ses collègues du gouvernement, Hadja Lahbib a “bachoté” en vue son audition, prévue quelques heures plus tard devant la commission des relations extérieures. “En sortant du Kern, je me suis dit qu’elle était sauvée”, nous indique une source gouvernementale.

Mais l’audition de la ministre des Affaires étrangères, malgré la présence du Premier ministre, se passe mal. Alors que PS et Ecolo attendent la reconnaissance d’une coresponsabilité, avec Pascal Smet qui a démissionné dimanche dernier, elle échoue à se placer dans le sillage des explications d’Alexander De Croo. Les incohérences de sa défense, de même que la vivacité du ton employé, crispe encore davantage les parlementaires de Défi, la N-VA, mais aussi d’Ecolo et du PS.

L'altercation entre Vandenbroucke et Van Quickenborne

Un nouveau Kern, très vif et qui se penchait à nouveau sur l'affaire iranienne, se déroule encore le mercredi soir. Il se conclut par une brève altercation physique entre Frank Vandenbroucke (Vooruit), ministre de la Santé, et Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Alors que le libéral flamand quitte la salle, fâché comme l’ensemble du Kern, le socialiste flamand tente de le retenir par le bras. Frank Vandenbroucke lui fait alors remarquer qu’il “avait encore des dossiers”, sur lesquelles il faut travailler, en référence à la limitation des suppléments d’honoraire des radiologues. L’épisode illustre les tensions qui traversent la Vivaldi.

"Envoyer De Croo voir le roi"

Les négociations se poursuivent à nouveau le lendemain matin, lors d’un échange entre Jean-Marc Nollet et Georges-Louis Bouchez.

Le président du MR tente de pousser l’écologiste de voter la motion simple déposée par l’Open Vld. Traditionnellement, ces motions simples sont utilisées par la majorité, comme déjà dans l’affaire Sarah Schlitz (Ecolo), pour évacuer les motions de l’opposition. Jean-Marc Nollet refuse. Il souhaite que la lumière complète soit faite sur l’affaire iranienne. L’échange est peu amical. Certaines sources assurent que Georges-Louis Bouchez aurait évoqué la menace de retirer la prise du gouvernement, et d’envoyer Alexander De Croo voir le roi. Le président du MR dément formellement.

Il n’en reste toutefois pas moins que, si la motion simple n’est pas votée ce lundi par une majorité après l’audition de Hadja Lahbib, la majorité se trouverait de facto en état de mort clinique. Cette motion simple ne sera votée que si les explications de Hadja Lahbib convainquent les parlementaires et sont, idéalement, agrémentées d'excuses. Le MR ne semble pour l'heure, pas dans cet état d'esprit.

Une première indication sera à chercher du côté du Kern prévu samedi, sur la réforme fiscale. David Clarinval y assistera-t-il?

Le PS et Ecolo au bras de fer avec Georges-Louis Bouchez

De leur côté, le PS et Ecolo, en font une affaire de principe et refusent de céder dans ce qui s'apparente à un bras de fer avec Georges-Louis Bouchez. Ils disent ne rien exclure. Les conséquences possibles — il est ici clairement question d’une possible chute de la Vivaldi — sont bien comprises. Le pari est risqué: Georges-Louis Bouchez, qui a lui-même désigné Hadja Lahbib au prix de troubles internes, joue sans doute son propre sort dans cette affaire.

Cela n'empêche pas le PS et Ecolo de tabler sur le fait que, in fine, le MR effectuera une courbe rentrante ce lundi au plus tard.

Et advienne que pourra…