Le Sénat renvoie le rapport sur les violences gynécologiques : indignation du PS et des écologistes

Adopté en commission le 22 mai à l’unanimité, le rapport clôt un travail de deux ans d’auditions d’experts et professionnels de la santé ainsi que d’associations féminines. Il contient 92 recommandations qui cherchent à renforcer et à garantir l’autodétermination des femmes sur le plan gynécologique “de la première menstruation jusqu’après la ménopause”.

La VVOG figurait parmi les acteurs auditionnés et leur avis a été intégré, affirment les sénatrices France Masai et Celia Groothedde (Ecolo-Groen) et Latifa Gahouchi et Nadia El Yousfi (PS) dans un communiqué qui dénoncent les pressions d’un “lobby”.

”Si ce rapport n’est pas parfait, il est primordial que celui-ci existe. Nous sommes prêts à le voter pour le droit des femmes à être entendues et leur droit à de meilleurs soins de santé”, a souligné Mme Masai. Sa collègue de Groen a parlé d’une “gifle” pour les femmes qui s’efforcent d’être entendues sur les questions et procédures gynécologiques.

Dans les rangs flamands, Bert Anciaux (Vooruit) a dit comprendre l’indignation de ses collègues mais a fait remarquer que le rapport risquait de ne plus reposer sur une majorité du côté néerlandophone s’il avait été soumis au vote.