"Une petite vérification" : quand la Sûreté de l’État et l’ambassade étaient prises de court par l’affaire de visas iraniens

"On a quand même fait une petite vérification. Serait-il possible d’avoir la date de naissance de ******* ?" Dans cette communication de la Sûreté de l´État aux Affaires Étrangères, datée du 7 juin à 20h45, et sur laquelle l’Avenir a mis la main, il semble que toutes les vérifications n’ont pu être effectuées en vue d’accueillir la délégation iranienne, dont le maire de Téhéran Alireza Zakani. Les visas seront délivrés par l’ambassade belge de Téhéran le lendemain.