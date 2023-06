Les pouvoirs publics wallons n’accueillent pas assez de stagiaires en alternance

Le député wallon de la majorité, Manu Disabato (Écolo) interrogeait d’ailleurs récemment la ministre wallonne en charge de la Fonction publique, Valérie De Bue (MR) sur le nombre très (trop ?) faibles de stagiaires issus de la formation en alternance qui font leur stage dans l’administration publique wallonne. “Les apprenants, l’enjeu de permettre à nos jeunes de trouver un lieu de stage est primordial puisque 12 à 23 % d’entre eux n’ont pas de lieu de stage. Nous devons aujourd’hui aller plus vite et plus loin, en faisant non seulement la promotion pour la possibilité d’alternance dans la fonction publique mais aussi en mettant en place des mesures qui permettent au SPW d’accueillir ces stagiaires”. Le député vert s’étonnait de constater qu’en 2021, seulement neuf stagiaires avaient œuvré au sein de l’administration. En 2022, ils étaient un peu plus nombreux puisqu’ils étaient treize. Valérie De Bue lui a répondu qu’en 2023, ce chiffre était passé à 25 (sur 10 000 agents) et que ses services analysaient “toutes les pistes pour renforcer l’accueil de stagiaires en alternance dans la fonction publique wallonne”.

Des chiffres en augmentation

Ceci étant dit, l’alternance en Wallonie ne se porte heureusement pas si mal. Certes, les lieux de stages restent le problème numéro un puisqu’il n’y en a pas en suffisance. Le gouvernement wallon actuel comme ses deux prédécesseurs en faisaient une priorité absolue. Si on reprend les chiffres globaux de la formation en alternance, ils sont plutôt positifs. Ainsi, on constate, selon les chiffres envoyés par le cabinet de Willy Borsus (MR) qui a la compétence de la Formation en alternance en Wallonie, qu’il y a actuellement 9 161 personnes en alternance avec un contrat d’alternance ou une convention de stage ou qui effectuent des stages non rémunérés. Sur les 10 730 nouveaux inscrits en 2022-2023, 2 397 sont en formation en alternance pour jeunes et 8 333 personnes sont en formation pour adultes.

On compte aussi 22 601 travailleurs qui se perfectionnent dans leur discipline. Au niveau des places de stages, on compte, en Wallonie, 9 063 entreprises et indépendants qui ont accueilli au moins 1 apprenant en 2022 et qui sont partenaires de l’IFAPME pour la formation en alternance. En 2022 d’ailleurs, 1 982 nouvelles entreprises de formation ont été agréées. Depuis 2019, le nombre de stagiaires est en constante augmentation. Néanmoins face aux ambitions wallonnes en la matière, on pouvait peut-être espérer mieux encore.