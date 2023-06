Paul Magnette agite la menace d’une coalition sans le MR mais avec les Engagés, Maxime Prévot “n’exclut rien”

Interviewé par De Zondag, le socialiste a évoqué la possibilité de remplacer le MR par les Engagés, pour terminer la législature. Le président du PS a critiqué vertement celui du MR, estimant que le problème du gouvernement fédéral est que “Georges-Louis Bouchez remet systématiquement en cause toutes les décisions”, ajoutant que “dès le début, il a discuté, critiqué les décisions, bloqué les réformes”. Une reconduction de la coalition actuelle, après les élections de 2024, n’est selon lui possible que si le président du MR change d’attitude.

Paul Magnette s’est ensuite exprimé au sujet de la réforme fiscale, qui se trouve en pleine tourmente. Plusieurs membres du gouvernement fédéral se sont encore réunis ce samedi pour en discuter lors d’un conclave budgétaire.

”Le MR n’est pas incontournable”

Le bourgmestre de Charleroi veut croire que trouver un accord est encore possible. “Il ne faut pas donner au MR plus de pouvoir qu’il n’en a. Si M. Bouchez bloque tout, nous avons aussi d’autres options. Le MR n’est pas incontournable. Nous pouvons parfaitement former une autre majorité avec Les Engagés”.

La menace a déjà été agitée à plusieurs reprises par le PS, au niveau fédéral comme au niveau wallon. Elle est à prendre au sérieux, mais uniquement en tant qu’avertissement.

Car dans l’absolu, aucune négociation ne serait formellement entamée entre les Engagés et le PS.

Cette sortie n’est pas, nous assure le boulevard de l’Empereur, utilisée dans le cadre d’un marchandage lié au cas Lahbib.

Le PS voit dans cette réforme fiscale l’une des dernières belles plumes à mettre à son chapeau. Les socialistes entendent présenter un bilan honorable aux élections de 2024, en particulier face au PTB. Or, le MR de Georges-Louis Bouchez est vu par les socialistes comme la force politique qui les en empêche.

Faire porter le chapeau à Bouchez

On peut également lire dans les propos du socialiste une tentative de faire porter au Montois le chapeau d’un échec collectif, s’agissant de la réforme portée par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V). Cela ne mange pas de pain, alors que le président du MR est fragilisé par l’Irangate et par une contestation larvée au sein de son parti.

Mathématiquement, cette formule de coalition serait possible, puisqu’une alliance qui exclut le MR mais inclut les Engagés totaliserait 78 sièges sur 150.

guillement "Nous sommes un parti de responsabilité et nous n'avons pas vocation à rester dans l'opposition."

Politiquement, elle n’est pas non plus inenvisageable. “Nous sommes un parti de responsabilité et nous n’avons pas vocation à rester dans l’opposition. Mais nous ne sommes pas juste une roue de secours. Nous n’excluons donc rien, dans l’intérêt de la population, mais la question est actuellement prématurée”, nous indique Maxime Prévot, président des Engagés qui précise avoir “des contacts avec tous les partis mais pas dans ce cadre actuellement”.

La formule pourrait, le cas échéant, avoir le soutien des verts.

”Paul Magnette ouvre la porte à une alternative, le moment venu, note une source écologiste. “Face au jusqu’au-boutisme du président du MR, nous n’excluons rien. Ceci dit, on l’a vu dans d’autres dossiers, Georges-Louis Bouchez est capable de laisser tomber au dernier moment, comme dans le dossier de la faculté de médecine à Mons.”

Une telle manœuvre permettrait éventuellement, en cas de chute de la Vivaldi, de poursuivre le travail du gouvernement sans devoir convoquer d’élections fédérales anticipées que personne ne souhaite.

Encore faudrait-il convaincre le Premier ministre. Dans les rangs du gouvernement fédéral, on nous assure avoir été focalisé sur le CNS (conseil national de sécurité) et ne pas avoir eu le temps de lire l’interview de Paul Magnette… Il serait du reste particulièrement ardu pour le PS et Ecolo de convaincre Egbert Lachaert (président de l’Open VLD) de déforcer le caractère libéral d’un gouvernement que les militants d’un Open VLD moribond jugent déjà trop à gauche.