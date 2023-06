Affaire des visas iraniens : malgré son exercice de contrition et ses excuses, Hadja Lahbib reste sur un siège éjectable

Hadja Lahbib (MR) s’est présentée une troisième fois au parlement, lundi soir, pour expliquer les conditions dans lesquelles une délégation de 14 Iraniens a reçu des visas pour participer à l’Urban Summit 2023, à Bruxelles, mi-juin. Parmi eux, Alireza Zakani, le maire de Téhéran, un cacique du régime. Les explications de la ministre n’ont toutefois pas convaincu l’opposition ni ses partenaires socialistes et écologistes de la majorité.

”Le dossier, les vies et les valeurs en jeu, le contexte politique, ont rendu la communication difficile et délicate, a entamé la ministre face à une nuée de députés et journalistes. J’ai beaucoup réfléchi. J’aurais dû m’exprimer autrement. Certains propos ont engendré de l’incompréhension.”

Le jeudi 15 juin, lors de son premier passage à la Chambre, elle avait rejeté l’entièreté de la responsabilité de la venue des Iraniens en Belgique sur Pascal Smet (Vooruit), le secrétaire d’État bruxellois – qui a depuis démissionné – à l’origine des invitations pour l’Urban Summit. À aucun moment, elle n’assumait et n’expliquait les raisons de l’octroi des visas aux Iraniens, alors que cet acte-là relevait de sa compétence.

L’argument diplomatique

Mercredi dernier (le 21 juin), emboîtant le pas au Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), Hadja Lahbib avançait finalement l’argument diplomatique. Une fois les invitations lancées, justifiait-elle en substance, elle ne pouvait plus refuser les visas sans risquer une crise diplomatique avec l’Iran, alors que des otages européens y sont encore détenus.

L’opposition, mais aussi le PS, Vooruit, Écolo et Groen dans la majorité, lui ont reproché ce changement de discours, l’approximation de ces réponses, ou encore d’avoir fait preuve d’arrogance à l’égard du parlement. La N-VA l’accusait même d’avoir menti puisque Hadja Lahbib avait d’abord indiqué avoir octroyé les visas le 8 juin, après avoir effectué les vérifications auprès des services de sécurité, dont l’Ocam (Organe pour l’analyse de la menace). Or ce dernier n’avait rendu son avis que le 9 juin.

”Je regrette la perception selon laquelle mes interventions en plénière le 15 juin et en commission le 21 juin ne correspondaient pas, a-t-elle dit lundi soir. Je concède que, le 15 juin, j’aurais dû immédiatement avoir une communication sur le contexte [diplomatique]. Je n’ai pas voulu vous cacher sciemment une information.”

”Je suis bien consciente de ma responsabilité en tant que ministre. Je déplore que certaines personnes aient pu se sentir intimidées ou menacées par la présence iranienne”, a-t-elle ajouté en référence au fait que des opposants iraniens présents en Belgique, dont la députée N-VA Darya Safai, ont été filmés par un membre de la délégation invitée à Bruxelles. “Je tiens à [leur] présenter mes excuses.”

Le cas Vandecasteele

Sur le fond, elle a martelé l’argument diplomatique. Au cours des mois de mai et juin, lorsque se discutait l’octroi ou non des visas, les autorités belges et iraniennes négociaient la libération de l’humanitaire belge Olivier Vandecasteele, finalement obtenue le 25 mai, puis celles de trois autres Européens, obtenues une semaine plus tard. Elle a dit ne pas vouloir “polluer” ces négociations avec le dossier des visas. “Fallait-il risquer de mettre ces processus [de libération] en danger ?”, a-t-elle demandé.

La ministre des Affaires étrangères a, ensuite, voulu répondre à certaines interrogations. Par exemple, sur la composition de la délégation iranienne, il a été question de 4, 16, 13 et finalement 14 personnes. Mais Mme Lahbib a garanti que celles-ci avaient toutes été “screenées” par la Sûreté de l’État.

guillement Nous n'avons pas reçu les garanties nécessaires pour restaurer la pleine et entière confiance.

À propos de l’incohérence des dates concernant l’avis de l’Ocam, “je reconnais avoir été à l’origine d’une confusion sur le timing”, a-t-elle confessé. Mais l’avis de l’Ocam, a-t-elle précisé, ne portait pas sur la menace que faisait peser la délégation iranienne en Belgique, mais sur la menace qui pesait… sur le maire de Téhéran, ici, en Belgique.

Si la N-VA, dans l’opposition, a maintenu, sans surprise, ses accusations de mensonge, l’attaque la plus virulente est venue du PS, partenaire de majorité. “Je pense que le jeudi 15 juin, vous avez menti à la Chambre”, a lancé le député Malik Ben Achour.

Vote de méfiance ce jeudi ?

”On a ajouté un mensonge au mensonge : un en plénière, puis un autre sur la teneur de l’avis de l’Ocam. Cet acte grave du mensonge au parlement est à inscrire irrémédiablement à votre passif. La question doit être posée : êtes-vous encore suffisamment fiable ? Pensez-vous avoir encore la confiance du parlement après avoir menti ?”, a interrogé l’élu socialiste. Or la doctrine politique veut qu’un mensonge implique une démission…

”Je n’ai pas menti. Je reconnais une imprécision qui a conduit à une confusion. Mais ce n’est pas un mensonge”, s’est défendue Hadja Lahbib.

”Je suis désolé de le dire, mais nous n’avons pas reçu les garanties nécessaires pour restaurer la pleine et entière confiance”, a déploré, pour sa part, Samuel Cogolati (Écolo). Et Georges Dallemagne (Les Engagés) d’en conclure : “Vous n’avez toujours pas la confiance de votre majorité. Je demande aux membres de la majorité Vivaldi de prendre une décision” sur l’avenir de la ministre. Un vote de méfiance pourrait intervenir jeudi à la Chambre.