Hadja Lahbib joue son avenir: suivez en direct à 17h les débats en commission de la Chambre

Paul Magnette agite la menace d’une coalition sans le MR mais avec les Engagés, Maxime Prévot “n’exclut rien”

”Nous pouvons parfaitement former une autre majorité avec Les Engagés”, a déclaré Paul Magnette, interrogé sur la réforme fiscale qui patine au fédéral. “Les Engagés n’ont pas vocation à rester dans l’opposition”, lui répond Maxime Prévot, qui ne souhaite pas non plus “jouer la roue de secours.”