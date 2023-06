Maxime Prévot revient sur l’Irangate et l’avenir d’Hadja Lahbib : “On a assisté à des démissions pour moins que cela”

Maxime Prévot, président des Engagés, était l’invité de Thomas Gadisseux sur la Première ce lundi matin. L’occasion pour lui de revenir sur cette polémique. “Je n’attends pas grand-chose. Elle peut essayer de se convaincre que c’est en nous expliquant davantage et sans cesse la séquence qu’elle pourra peut-être s’exonérer de sa responsabilité. Mais celles et ceux qui ont suivi la séquence se rendent bien compte qu’il y a manifestement une responsabilité de sa part, qu’elle tarde à assumer”.

La ministre MR s’attache-t-elle à son poste ? “Manifestement. On a assisté à des démissions pour moins que cela, comme l’affaire de Sarah Schlitz. Pascal Smet a aussi démissionné parce qu’il avait fait l’aveu de reconnaître qu’il a commis une faute en demandant ces visas. Mais c’est plus grave de les avoir octroyés, et de surcroît à une délégation aussi large avec des personnes des services secrets venus fliquer l’opposition démocratique au cœur de la capitale européenne avec une mise en danger potentielle pour eux-mêmes et leur famille”. Avant de poursuivre. “Si la motion arrive et qu’on doit le faire, je voterai pour sa démission”.