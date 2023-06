Après le PS, les Verts préfèrent aussi sauver la Vivaldi et ne voteront pas contre Hadja Lahbib : "Mais nous ne sommes pas entièrement satisfaits"

Cette prise de position intervient au lendemain d'une séance de commission à la Chambre au cours de laquelle la ministre des Affaires étrangères s'est expliquée pour la troisième fois sur l'octroi de visas à une délégation iranienne.

Pour les écologistes, la ministre a donné des éléments de réponse intéressants. "Elle a enfin reconnu des fautes", a salué Gilles Vanden Burre. "Mais quand on prend l'ensemble (du dossier), nous ne sommes pas entièrement satisfaits", a-t-il ajouté évoquant les "incohérences" constatées lors des différentes prises de parole à la Chambre. "Mme la ministre doit continuer à faire son examen de conscience. Et le MR, qui fait du chantage, doit clairement se poser la question de ce qu'ils sont en train de faire", a-t-il estimé, estimant que les libéraux jouaient avec la crédibilité et la stabilité du pays.

"Nous gardons notre confiance dans le gouvernement. Et nous attendons encore des explications, ainsi des améliorations en matière de procédures, de droits humains et d'éthique", a-t-il conclu.

"Les citoyennes et citoyens attendent du gouvernement des solutions et des réponses plutôt que des querelles. Pensons à la réforme fiscale et la transition énergétique. Ce sont des défis importants pour la Belgique", poursuit Gilles Vanden Burre, dans un communiqué diffusé dans la soirée. "Malgré les incohérences, les erreurs reconnues et les fautes de la ministre, les écologistes souhaitent maintenir la stabilité du gouvernement belge".

Son collègue de Groen Wouter De Vriendt a abondé dans le même sens dans un communiqué distinct : "Nous voulons une ministre des Affaires étrangères forte qui se bat pour les droits humains. C'est une nécessité pour nous. Nous continuerons à y mettre l'accent dans les mois à venir, tant au parlement qu'au sein du gouvernement."

Plus tôt, en fin de journée, le PS, également partenaire de la majorité fédérale, avait indiqué qu'il approuverait la motion pure et simple, même si la confiance n'est pas rétablie envers la ministre des Affaires étrangères. Ils tiennent la ministre et le MR responsables de la situation actuelle et appellent la ministre à "tirer les conclusions" de l'absence de confiance envers elle, une façon de l'inviter à donner sa démission.

Jeudi, la Chambre doit se prononcer en séance plénière sur les motions déposées en conclusion des interpellations à la ministre sur ce sujet qui a plongé la Vivaldi dans la crise. La N-VA et le Vlaams Belang ont déposé des motions demandant la démission de la ministre, le MR et l'Open Vld ont introduit une motion dite pure et simple, mise au vote en premier lieu, par laquelle le parlement considère que l'incident est clos. Cette motion pure et simple sera donc approuvée, et rendront les motions de l'opposition caduques.