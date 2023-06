Comment l’organisation et le financement des médecins généralistes vont être chamboulés par le New Deal de Vandenbroucke

Ce New Deal, initié par le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), prévoit un nouveau modèle de rémunération pour les généralistes. Ce modèle doit permettre, d’une part, d’améliorer la qualité des soins donnés et d’augmenter le nombre de patients pris en charge. Et, d’autre part, d’améliorer la qualité de vie des médecins par le biais d’une nouvelle organisation de leur pratique.

Aujourd’hui, il existe deux modèles de rémunération pour les généralistes. Le plus courant, c’est la rémunération à l’acte : le médecin facture des honoraires pour chaque contact avec le patient. Le second est une rémunération au forfait. Il n’est pratiqué qu’en maison médicale. Dans ce cas, le médecin reçoit un forfait (payé par l’Inami) par patient en ordre de dossier médical global, quel que soit le nombre de contacts par patient.

Les généralistes auront le choix

Ces deux modèles vont demeurer. Mais la Médicomut a acté, lundi soir, la création d’une troisième voie de financement, un modèle hybride entre les deux existants que les généralistes pourront librement choisir.

Le médecin qui opte pour ce financement New Deal recevra à la fois un forfait par patient régulier (financement à la capitation) et des honoraires (financement à l’acte). Les honoraires seront cependant moins élevés – sauf dans des cas spécifiques – que dans le modèle actuel.

En moyenne, promet le ministre Vandenbroucke, les médecins gagneront la même chose que dans le système actuel.

Le médecin inscrit dans le New Deal aura en outre accès à davantage de primes pour le soutenir dans sa pratique. Ces primes seront dédiées à la délégation de tâches (grâce à l’engagement d’une infirmière, par exemple) et à la gestion et l’organisation du cabinet. Un budget supplémentaire de 23 millions d’euros a été dégagé à cet effet.

Selon les évaluations, le financement à la capitation et le financement à l’acte pèseront chacun autour de 40-45 % de la rémunération globale du généraliste. Le solde viendra des primes. En moyenne, promet le ministre Vandenbroucke, les médecins gagneront la même chose que dans le système actuel.

Une évaluation dans les trois ans

Le vieillissement de la population accroît la demande de soins et rend ceux-ci plus complexes, notamment par l’accroissement des maladies chroniques. En parallèle, le secteur des soins est confronté à une vague de départs à la retraite des généralistes, alors que les jeunes réclament un meilleur équilibre entre leurs vies privée et professionnelle.

Outre la nécessité d’augmenter le nombre de généralistes pour répondre à ces défis, Frank Vandenbroucke plaide pour une nouvelle organisation des cabinets médicaux. Il s’agit de renforcer les collaborations entre soignants et de décharger le généraliste de certaines tâches afin qu’il se concentre sur les actes pour lesquels il a une réelle valeur ajoutée. C’est cela l’objectif du New Deal.

Le nouveau mode de financement, grâce à la rémunération forfaitaire, doit encourager les généralistes à consacrer plus de temps aux patients, à des tâches de conseil et de suivi, à de la prévention ; autant d’actes qui, aujourd’hui, ne sont pas rémunérés. L’espoir, c’est que les médecins délivrent ainsi des soins de meilleure qualité et qu’ils puissent prendre en charge davantage de patients.

Frank Vandenbroucke (Vooruit), ministre fédéral de la Santé publique.

”En privilégiant la prévention et le suivi proactif des patients, on peut s’attendre à une baisse des problèmes aigus. C’est une bonne chose pour la santé de la population, mais cela permettra aussi aux médecins généralistes de suivre davantage de patients”, conclut Frank Vandenbroucke.

Une phase test va à présent se mettre en place. Le Centre d’expertise des soins de santé (le KCE) sera chargé d’évaluer le nouveau modèle dans un délai de trois ans.