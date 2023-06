Le PS veut sauver la Vivaldi: "Nous invitons Hadja Lahbib en âme et conscience à en tirer les conclusions"

Les socialistes estiment que "les éléments fournis ces derniers jours par la ministre n'ont toujours pas permis de rétablir la confiance" envers elle mais ne veulent pas prolonger la crise actuelle et empêcher le gouvernement de poursuivre son travail, a expliqué le groupe PS au terme d'une réunion. Ils tiennent la ministre et le MR responsables de la situation actuelle et appellent la ministre à "tirer les conclusions" de l'absence de confiance envers elle, une façon de l'inviter à donner sa démission.

"Le Groupe PS rappelle que la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons a été provoquée par l'incapacité de madame Lahbib à informer correctement le Parlement lequel a dû subir ses errements, ses contre-vérités et ses multiples tentatives de déresponsabilisation. Le Groupe PS juge inacceptable les tentatives répétées du MR de se défausser sur le gouvernement bruxellois et de reporter la responsabilité sur d'autres membres du gouvernement fédéral", a-t-il dit dans un communiqué.

"Nous constatons et déplorons que le MR, depuis plusieurs jours, menace de faire tomber le gouvernement pour esquiver ses propres responsabilités dans ce dossier au mépris du sens de l'État. Le PS ne veut pas que la crise se prolonge et empêche le gouvernement de poursuivre son travail au service de nos concitoyens. Le PS est et a toujours été un parti responsable et n'entend pas altérer la stabilité du gouvernement", a-t-il ajouté.

"Nous voterons donc la motion pure et simple ce jeudi en plénière pour rejeter les motions de méfiance de la N-VA et du Vlaams Belang. Ce vote visant à ramener la sérénité et éviter une crise politique ne signifie en rien que madame Lahbib a regagné notre confiance et nous l'invitons en âme et conscience à en tirer les conclusions", a-t-il conclu.