Le futur schéma de développement territorial wallon inquiète : "Il y a des gens qui sont propriétaires. Tout cela pourrait donc tomber à l’eau"

Mais pour le député de l’opposition André Antoine (Les Engagés), quelque chose cloche. Selon lui, le futur texte est menacé d'“une importante insécurité juridique”. Tout d'abord, “le texte du SDT renvoie à une réforme annoncée du CoDT (NdlR : code de développement territorial) qui n’existe pas encore” – En gros, le SDT donnera les directions, le CoDT précisera les règles. Ensuite, l’enquête publique n’est pas conforme, selon le député wallon, à ce qu’exigeait le Conseil d’État lorsqu’il a retoqué le précédent SDT attaqué par la Ville d’Andenne en 2019. “Le Conseil d’État précisait que la population n’avait pas suffisamment été consultée”, explique Antoine. Selon lui, la nouvelle enquête publique est encore pire, puisque “celle destinée aux communes et celle destinée aux citoyens se chevauchent". "Des communes ont déjà envoyé leur avis, certaines l’ont déjà rejeté alors que l’enquête n’est pas terminée. Cela veut dire que certaines se sont prononcées alors que l’avis des citoyens n’est pas connu. Il fallait consulter les citoyens et puis les communes”. Et surtout, l’information donnée via cette enquête ne serait pas “assez vulgarisée". "C’est trop technique et les cartes sont peu lisibles.” Les Engagés demandent donc le report de la date butoir de cette enquête au 15 octobre.

Le délai ne sera pas allongé

Pour Willy Borsus (MR) qui a la compétence de l’Aménagement du territoire au sein du gouvernement wallon, il n’est cependant pas question d’allonger ce délai. “Les communes ont reçu les documents le 5 mai soit quelques semaines avant le lancement de l’enquête, ce qui permettait d’anticiper. Je constate que de nombreuses institutions comme les intercommunales ont déjà réalisé un travail approfondi.”

Voilà pour la forme. Parce que sur le fond aussi, le député wallon a des choses à dire. “La stratégie du stop béton en 2025 voulue par le gouvernement vise à limiter l’utilisation de terres vierges.” Pour résumer, il ne sera plus possible de construire sur l’ensemble des terrains qui sont encore à bâtir en Wallonie, aujourd’hui. Les communes ont cinq ans pour déterminer qu’elles seront leurs “centralités”, ces zones où on pourra continuer à construire. “Tous les terrains qui ne seront pas situés dans ces 'centralités' ne pourront pas tous être construits. Seuls 25 % d’entre eux pourront obtenir un permis. Sur quels critères ? On ne sait pas.” Sur le délai de cinq ans aussi, il y a un problème pour André Antoine. “Les communes vont devoir créer des schémas de développement communaux en respectant le SDT. C’est un délai trop court, il y a 253 communes concernées et il existe seulement 20 organismes susceptibles de les épauler”.

Willy Borsus nuance : “Nous allons aider les communes en finançant les intercommunales pour qu’elles réalisent sous cette législature un travail préalable d’état des lieux, ce qui permettra de faire gagner plusieurs mois. L’administration mettra ensuite des tutoriels à disposition. Nous allons augmenter l’aide financière aux communes pour réaliser ce travail. Enfin, de nombreux bureaux d’études vont certainement se mettre en ordre pour disposer de l’agrément nécessaire”.

Et puis, que feront les propriétaires des terrains à bâtir sur lesquels il deviendra impossible de construire ? “En Flandre, le gouvernement à créer un fonds d’indemnisation dans lequel il versera chaque année 100 millions d’euros. En Wallonie, rien ne semble être prévu. Cela ne va pas, il y a des gens qui sont propriétaires, qui ont payé des droits de successions ou qui ont acheté ces terrains. C’est un investissement pour certains, une réserve financière pour d’autres. Tout cela pourrait donc tomber à l’eau.” Borsus n’est pas d’accord avec cette interprétation : “Nous ne sommes pas en train de mettre fin à la constructibilité de certains terrains. Le SDT donne des orientations et donne une progressivité dans le temps qui me semble raisonnable.”

En guise de conclusion, on écrira que ce sont les communes qui, lorsqu’elles réaliseront leur schéma de développement communal, seront susceptibles de prendre cette responsabilité.