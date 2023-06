Le gouvernement fédéral touché par une cyberattaque

En clair, l’accès externe des citoyens ou des partenaires aux systèmes des services publics fédéraux, les mails internes et sites web ou applications externes de l’ensemble des ministres et secrétaires d’État du gouvernement fédéral sont ou peuvent être ralentis, voire carrément bloqués, par cette attaque informatique. Les services des ministères sont touchés à des degrés divers. Ainsi, au cabinet du Premier ministre Alexander De Croo assure que tout fonctionne normalement. D’autres ministères contactés confirment avoir reçu l’information de l’attaque DDOS mais assurent tous que les connexions internet, réunions teams et échanges de mail fonctionnent correctement.