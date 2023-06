Voici le plan de Dermagne et de Vandenbroucke pour réduire le nombre d’accidents du travail

Les accidents du travail occupent rarement le devant de l’actualité. Ils ne sont pourtant pas rares. En 2021, on en a déclaré plus de 147 500 dans le secteur privé en Belgique, parmi lesquels 126 000 ont été effectivement reconnus comme accidents du travail (105 000 accidents du travail à proprement parler et 21 500 accidents de la route). Et dans plus de 9200 cas, il s’agissait d’un accident grave, ayant entraîné une incapacité professionnelle temporaire ou permanente. Des chiffres malheureusement stables depuis près de dix ans.